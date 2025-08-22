Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

USA president Donald Trump ütles, et vihastas, kui kuulis Ukraina rünnakust Družba naftajuhtme vastu, mis varustab Ungarit ja Slovakkiat. Ungari peaminister Viktor Orbán kirjutas oma heale sõbrale Trumpile kaebekirja.

USA president Donald Trump vastas Ungari peaministri Viktor Orbáni kirjale, milles too kurtis Ukraina droonirünnaku üle 13. augusti öösel, mis tabas Družba naftajuhet Venemaal. Družba varustab Ungarit, Slovakkiat ja teisi Kesk-Euroopa riike Venemaa naftaga Ukraina territooriumi kaudu.

"Viktor – mulle ei meeldi seda kuulda. Ma olen selle pärast väga vihane. Räägi sellest Slovakkiale," kirjutas Trump Orbánile. "Sa oled mu suurepärane sõber," lisas USA president.

Oma kirjas sõnas Orbán, et vahetult enne president Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini ajaloolist kohtumist Alaskal korraldas Ukraina droonirünnakuid Družba naftajuhtmele Venemaa territooriumil.

Juhtme töö taastati 19. augustiks, kuid kaks päeva hiljem ründas Ukraina seda uuesti.

Tähelepanuväärne on see, et mõlemad rünnakud viidi läbi Ukraina mehitamata süsteemide vägede poolt, mida juhtis komandör Robert Brovdi, keda tuntakse ka nime "Madyar" all, mis viitab tema ungari päritolule.

Brovdi teatas oma teisest rünnakust Telegramis lahinghüüuga "ruszkik haza", mis tähendab tõlkes "venelased, minge koju" – viide Ungari vabadusvõitlejate loosungile, kes astusid 1956. aastal vastu Nõukogude armeele.

Orbán, kes on säilitanud Kremliga tihedad sidemed isegi pärast seda, kui see alustas 2022. aastal Ukraina täiemahulist sissetungi, ei võtnud sõnumit hästi vastu.

"Ungari toetab Ukrainat elektri ja bensiiniga, vastutasuks pommitavad nemad meid varustavat torujuhet. Väga ebasõbralik samm," kirjutas ta oma kirjas Trumpile.

Ungari ja Slovakkia kutsusid ka Brüsselit üles sekkuma Ukraina rünnakusse Družba ühenduse vastu, hoiatades reedel saadetud kirjas, et tarned võidakse viieks päevaks peatada.

Ungari välisminister Péter Szijjártó nimetas Ukraina rünnakut katseks Ungarit sõtta tõmmata, sõnas poliitik sotsiaalmeedia postituses. Tema sõnul on nafta transport Ungarisse taas peatatud.

"See on järjekordne rünnak meie riigi energiajulgeoleku vastu. Järjekordne katse meid sõtta tõmmata. See ei toimi! Me jätkame rahupüüdluste toetamist kogu oma jõuga ja oma riiklike huvide kaitsmist!" ütles välisminister.

"Brüssel peab aru saama, et nad on Euroopa Komisjon, mitte Ukraina komisjon," lisas Szijjárto.

Pärast seda, kui Ungari sai ajutise erandi Euroopa Liidu Venemaa nafta ostmise keelust, on riik suurendanud toornafta ostmist maismaa torustiku kaudu, teenides soodushinnaga toornaftast suurt kasumit.

Ungari on korduvalt ähvardanud vetostada kõik EL-i jõupingutused oma sõltuvuse edasiseks vähendamiseks Venemaa energiast.