X!

Trumpi valitsus peatas julgeolekule viidates suure tuulepargi ehituse

Välismaa
Meretuulepargi ehitamine Rhode Islandi ranniku lähedal.
Meretuulepargi ehitamine Rhode Islandi ranniku lähedal. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi juhitav valitsus käskis reedel riiklikule julgeolekule viidates peatada Rhode Islandi osariigi ranniku lähedal asuva hiiglasliku tuulepargi ehitus, mis on juba 80 protsendi ulatuses valminud. See on viimane mitmest Trumpi administratsiooni korraldusest, mis takistab kliimasõbraliku tuuleenergia arendamist.

Ookeanienergia haldamise agentuuri (BOEM) direktori kohusetäitja Matthew Giacona väljastas reedel kirja, milles anti korraldus "peatada kogu käimasolev tegevus", et võimaldada projekti ülevaatamist.

"Eelkõige soovib BOEM tegeleda muredega, mis on seotud Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku huvide kaitsmisega," seisis kirjas, kus täpsemaid selgitusi ei antud.

"Tegevust ei tohi jätkata enne, kui BOEM on ülevaatuse lõpetanud," lisati kirjas.

Ehitaja, Taani taastuvenergiafirma Ørstedi sõnul pidi Revolution Windi nime kandev projekt, mille ehitus algas eelmisel aastal pärast kõigi vajalike lubade saamist, andma elektrit enam kui 350 000 kodule Rhode Islandi osariigis.

Ørsted teatas oma avalduses, et "hindab kõiki võimalusi küsimuse kiireks lahendamiseks", sealhulgas "võimalike kohtumenetluste" alustamist.

Ettevõtte sõnul on tuulepark 80 protsendi ulatuses valminud ning kavandatud 65 tuuleturbiinist on paigaldatud 45. Projekt pidi valmima järgmise aasta lõpuks.

Kogu tuuleenergiasektor on USA-s seisnud silmitsi suurte väljakutsetega alates jaanuarist, mil Trump vahetas Valges Majas välja taastuvenergiat pooldava Joe Bideni.

Trump on peatanud föderaalsete lubade andmise ja laenude eraldamise kõikidele avamere ja maismaa tuulepargiprojektidele ning on korduvalt väljendanud oma vastumeelsust tuuleenergia suhtes.

"See hävitab kõik, näeb kohutav välja, see on väga kallis energiavorm – ja me ei tegele tuuleenergiaga, me läheme tagasi fossiilkütuste juurde," ütles Trump neljapäeval Washingtonis.

Samal ajal kui Ameerika Ühendriigid on tuuleenergia arendamist takistanud ja pidurdanud, on Hiina ja Euroopa rohelise energia kasutuselevõtul rekordeid purustanud.

Kunagine edulugu Ørsted teatas eelmisel nädalal, et kavatseb pärast USA-s kogetud tagasilööke kaasata aktsiate müügiga 9,4 miljardit dollarit.

Aprillis peatas Trumpi administratsioon ajutiselt ka teise suure tuuleenergiaprojekti, Empire Windi, mida ehitab Norra ettevõte Equinor New Yorgi ranniku lähedal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

