Prantsusmaa kutsus jutule riiki antisemitismis süüdistanud USA suursaadiku

Prantsusmaa teatas pühapäeval, et kutsus välja USA suursaadiku Charles Kushneri seoses kirjaga, mille diplomaat saatis president Emmanuel Macronile. Kushner märkis kirjas, et Prantsusmaa valitsuse tegevus antisemitismi vastu võitlemisel on ebapiisav

Sarnane kriitika oli vaid mõni päev varem tulnud ka Iisraelilt.

"Prantsusmaa lükkab need viimased süüdistused kindlalt tagasi. Suursaadiku esitatud süüdistused on vastuvõetamatud," seisis välisministeeriumi avalduses.

Wall Street Journal avaldas Kushneri kirja täismahus:

Pariisi vabastamise 81. aastapäeval, mil lõppes juutide küüditamine Prantsusmaal, kirjutan omaga sügava murega seoses dramaatilise antisemitismi kasvuga Prantsusmaal ning teie valitsuse ebapiisava reaktsiooniga selle vastu võitlemisel.

Antisemitism on Prantsusmaa ühiskonda juba kaua vaevanud, kuid pärast Hamasi barbaarset rünnakut 7. oktoobril 2023 on see plahvatuslikult kasvanud. Sellest ajast alates on Hamasi toetavad äärmuslased ja radikaalsed aktivistid viinud läbi hirmutamise ja vägivalla kampaaniat üle kogu Euroopa. Prantsusmaal ei möödu päevagi, mil ei rünnataks tänaval juute, ei rüvetataks sünagooge või koole, või ei vandaalitsetaks juutidele kuuluvate ettevõtete kallal. Teie enda siseministeerium on teatanud antisemiitlikest juhtumitest isegi lasteaedades.

Avalikud sõnavõtud, mis hurjutavad Iisraeli, ning sammud Palestiina riigi tunnustamise suunas julgustavad äärmuslasi, õhutavad vägivalda ja seavad ohtu juutide elu Prantsusmaal. Tänapäeva maailmas on antisionism sisuliselt antisemitism — selge ja lihtne.

President [Donald] Trumpil ja minul on juutidest lapsed ning meil on ühised juutidest lapselapsed. Ma tean, kuidas tema suhtub antisemitismi — nagu teavad ka kõik ameeriklased. Tema juhendamisel hakkas haridusministeerium jõustama tsiviilõiguste kaitset ülikoolides juudiüliõpilaste jaoks, andes selge sõnumi, et ahistamist ja diskrimineerimist ei sallita.

Ta suurendas ressursside eraldamist Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) ja Sisejulgeolekuministeeriumile, et kaitsta sünagooge ja juudi koole. Ta andis korralduse karmistada taustakontrolle, et takistada antisemiitlikku vihkamist õhutavate välismaalaste sisenemist riiki, ning tühistas viisasid välismaistele ässitajatele.

Tema juhtimisel saadeti välja Hamasi pooldajaid ning peatati rahastamine organisatsioonidele, mis edendavad antisemiitlikku vaenu õhutamist.

Ja hävitades Iraani tuumarelvaprogrammi, andis ta löögi otse maailma juhtiva antisemitismi ja terrorismi riikliku toetaja pihta — päästes miljoneid elusid.

Need sammud tõestavad, et antisemitismiga on võimalik tõhusalt võidelda, kui juhtidel on selleks poliitiline tahe.

Tänapäeval kardavad paljud Prantsusmaa juudid, et ajalugu kordub Euroopas. Vanemad julgustavad oma lapsi emigreeruma; küsitlused näitavad, et enamik prantslastest usub, et holokaust võib Euroopas uuesti juhtuda. Peaaegu pooled Prantsuse noortest tunnistavad, et pole holokaustist kunagi kuulnudki. Mida õpetatakse Prantsuse koolides, et selline teadmatus püsib?

Härra president [Macron], ma kutsun teid üles tegutsema otsustavalt: rakendage vihakuritegude vastaseid seadusi eranditeta; tagage juudi koolide, sünagoogide ja ettevõtete turvalisus; viige õigusrikkujad kohtu ette kogu seaduse ulatuses; ning loobuge sammudest, mis annavad legitiimsust Hamasile ja tema liitlastele.

Ameerika Ühendriikide suursaadikuna Prantsusmaal olen valmis tegema koostööd teie ja Prantsuse ühiskonna juhtidega, et töötada välja tõsiseltvõetav tegevusplaan, mis käsitleb antisemitismi juuri ja aitab selle lõplikult alistada.