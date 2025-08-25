X!

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

Välismaa
Saksamaa kantsler Friedrich Merz
Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/Fabian Sommer/dpa
Välismaa

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et heaoluriik ei ole enam rahaliselt jätkusuutlik. Ta kutsus üles reformima sotsiaalhoolekande kulutusi, kuid välistas maksutõusud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Merz kutsus üles põhjalikule reformile toetussüsteemis, mille kulud jätkavad kasvamist. Möödunud aastal kulus toetussüsteemile rekordilised 47 miljardit eurot.

"Heaoluriiki, nagu me seda täna teame, ei saa enam rahastada sellega, mida me majanduses toodame," ütles Merz laupäeval toimunud poliitikakonverentsil.

Saksamaa majandus on alates 2017. aastast oluliselt aeglustunud, kasvades selle ajaga vaid 1,6 protsenti. Ülejäänud euroalal on majanduskasv olnud aga 9,5 protsenti.

Saksamaa majandus kahanes eelmisel aastal 0,2 protsenti ning 2023. aastal langes majandus 0,3 protsenti. Tegemist esimese korraga alates 2000. aastate algusest, kui Saksa majandus on kahanenud kaks aastat järjest.

Tööstustoodang langes endise kantsleri Olaf Scholzi juhitud vasakpoolse nn valgusfoorikoalitsiooni ajal ning jätkab langust ka uue valitsuse all. 2025. aasta teises kvartalis vähenes Saksamaa siseriiklik koguprodukt (SKP) 0,3 protsenti.

Samal ajal on sotsiaalhoolekande kulutused plahvatuslikult kasvanud ning sel aastal on oodata nende veelgi suurenemist, kuna Saksamaa elanikkond vananeb ja töötus kasvab. Kuigi enamik toetuse saajatest on sakslased, on suur hulk saajatest ka mitteresidendid.

Merzi seisukohad heaoluriigi kohta võivad tekitada rahulolematust tema koalitsioonipartneri Sotsiaaldemokraatlikus Parteis (SDP), kellele ta Bundestagis nappide häältega enamuse saavutamisel toetub.

Koalitsioonipartnerid olid juba kokku leppinud sotsiaalkindlustussüsteemi reformimises, mis hõlmab tervisekindlustust, pensione ja töötutoetusi, kuna kulud kasvavad ja föderaaleelarves on lünki. Kantsler tunnistas, et sotsiaalhoolekande kärpimine ei oleks vasaktsentristlikul SPD-l lihtne, kuid ta kutsus kahte parteid üles koostööd tegema.

Merz ütles, et parteisisene rahulolematus ei hirmuta teda vajalikke reforme ellu viimast. Saksa kantsler lisas, et ei ole rahul sellega, mida tema valitsus seni saavutanud on. "Näidakem koos, et muutused ja reformid on võimalikud," lausus ta.

Merz kutsus nii Sotsiaaldemokraatlikku Parteid kui ka Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU) üles võtma kohustuse teha raskeid otsuseid ning kujundama ühist "migratsiooni vastast ja ärisõbralikku" koalitsioonipoliitikat.

Migratsiooni radikaalne piiramine on üks peamisi poliitilisi seisukohti, milles koalitsioon on ühel meelel. Mõlemad parteid on kutsunud üles suurendama Saksamaa võimekust migrantide kinnipidamiseks, kes ootavad väljasaatmist, ning laiendama ohutute riikide nimekirja, kuhu migrandid saaks tagasi saata.

Rangem migratsioonipoliitika järgneb Saksamaa Majandusinstituudi uuele uuringule, mis nimetas migratsiooni murdepunktiks Saksamaa koolide tulemuste languses pärast 2015. aastat.

Koalitsiooni karmim migratsioonipoliitika on olnud seotud ka paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetuse kasvuga.

AfD on nüüdseks valijate seas saavutanud Merzi CDU-ga võrreldava toetuse, samal ajal kui INSA instituudi uuring näitas, et 59 protsenti valijatest on rahulolematud kantsleri sooritusega tema esimesel 100 päeval ametis. Merzi toetus valijate seas on märgatavalt halvem kui Scholzil, kes lahkus ametist veebruaris pärast SDP halvimat tulemust lähiajaloos.

SPD juht ja ase­kantsler Lars Klingbeil vastas Merzi avaldusele üleskutsega tõsta makse kõrgemait tulu teenivatele inimestele.

Klingbeil kutsus kokku tippkohtumise, mis keskenduks sellele, kuidas aidata tööstusjuhtidel reageerida USA tollimaksudele või nendega kohaneda, ning ütles, et "ühtegi võimalust ei saa välistada", kui jutt käib 30 miljardi euro suuruse eelarveaugu täitmisest Saksamaa riigieelarves.

Merz rõhutas, et tema juhitava föderaalvalitsuse ajal Saksamaal keskmise suurusega ettevõtete tulumaksu tõusu ei tule, hoolimata sellest, et Klingbeil oli varem öelnud, et keskmise ja kõrgema sissetulekuga inimeste maksutõuse ei saa välistada.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph, Deutsche Welle

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:42

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

10:36

Riigikantselei kuulutas välja konkursi riigiarhivaari kohale

10:34

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

10:03

Uuring: mandrite kuivamine tõstab merepinda rohkem kui jää sulamine

09:52

Teadlased tegid suhkrust aku

09:46

Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

09:30

Raadiouudised (25.08.2025 09:00:00)

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

24.08

WSJ: USA takistab Kiievil Venemaa ründamist kaugmaarakettidega

23.08

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

24.08

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

24.08

WP: Trump plaanib saata rahvuskaardi Chicagosse

04:57

Tervise- ja sotsiaalsüsteemi liitmise plaan kogub kriitikat

ilmateade

loe: sport

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

09:46

Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

08:45

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

loe: kultuur

10:42

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

08:00

Minu elu muutnud raamat | Valdur Mikita ja "Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust"

24.08

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

24.08

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

loe: eeter

09:17

Händler: näitusekoera edu algab kasvataja ja omaniku kodusest tööst

24.08

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

24.08

16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

Raadiouudised

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

24.08

Kasside kiibistamise eelnõu jõuab riigikokku tõenäoliselt sügisel

24.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, linnud ja pilsner

24.08

Päevakaja (24.08.2025 18:00:00)

24.08

Ilm püsib jahe ja vihmane ka tuleval nädalal

23.08

Tallinna ja Tartu üürikorterite hinnad on tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Kolmandik Eesti eakatest on kogenud vägivalda

23.08

Portugali valitsust süüdistatakse metsapõlengute ohu alahindamises

23.08

Tartus Kogo galeriis avati Poola kunstniku Pawel Matyszewski näitus „Ajutised kehad“

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo