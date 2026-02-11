Küsitlus: kaks kolmandikku sakslastest ei pea heaoluriiki jätkusuutlikuks

64 protsenti Saksamaa elanikest leiab, et heaoluriik ei ole oma praegusel kujul enam rahaliselt jätkusuutlik, selgub arvamusuuringust, mille viis ajakirja Stern tellimusel läbi uuringufirma Forsa.

34 protsenti vastanutest jätkuvalt pooldab heaoluriiki, kaks protsenti ei avaldanud arvamust.

Kahtlused heaoluriigi rahastatavuse suhtes on kõige suuremad CDU/CSU toetajate seas (79 protsenti) ning erakonna AfD toetajate hulgas (84 protsenti). Samuti jagab seda hinnangut enamus sotsiaaldemokraatide SPD valijatest (58 protsenti).

Vasakpoolses leeris ilmnevad aga selged erinevused: Roheliste toetajate enamik (57 protsenti) ning Vasakpartei toetajad (66 protsenti) ei näe heaoluriigi puhul põhimõttelisi rahastamisprobleeme.

Seega toetab ligi kaks kolmandikku sakslastest Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi (CDU) seisukohta, mille ta esitas mitu kuud tagasi. "Heaoluriiki, nagu me seda täna teame, ei saa enam rahastada sellega, mida me majanduses toodame," sõnas kantsler.

Samas on sakslased teiste küsitluste järgi tagasi lükanud peaaegu kõik CDU pakutud üksikmeetmed sotsiaalreformideks, näiteks osalise tööaja või hambaravi hüvitamisega seotud ettepanekud.

Merzi toonaste kommentaaride eesmärk oli koguda avalikku toetust tema korduvalt välja kuulutatud kavatsustele reformida ja kärpida Saksamaa sotsiaalsüsteemi, eelkõige kulukat ja töömotivatsiooni pärssivat töötutoetuste süsteemi Bürgergeld.

Kavandatud reformid aga ebaõnnestusid, kuna Merzi koalitsioonipartner SPD blokeeris isegi tagasihoidlikud katsed toetusi kärpida.

SPD konverentsil 8. veebruaril kordas partei juht Bärbel Bas oma vastuseisu CDU ettepanekutele.

"Haigusest telefoni teel teatamise õiguse kaotamine, osalise ajaga töötamise õiguse kaotamine, hambaravi kulude hüvitamise kaotamine – see kõik on töötajate õiguste lõhkumine," ütles Bas kuulajatele.

SPD on pooldanud heaoluriigi rahastamise jätkamiseks pigem maksude tõstmist kui toetuste kärpimist.

Ettevõtlusringkondades on kriitika Merzi suutmatuse suhtes reforme ellu viia üha kasvanud.

Teisipäeval saatis ettevõtjate ühendus BVMW, mille liikmete hulka kuulub ligi 30 000 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet, Merzile avaliku kirja, milles väljendati liikmete kasvavat pettumust.

"Saksa ettevõtjad vaatasid suure lootusega valitsusvahetusele ja teie välja kuulutatud majanduspöördele. Vähem kui üheksa kuud pärast teie valimist liidukantsleriks on see eufooria asendunud puhta õudusega Saksamaa kui ärikeskkonna arengu üle," kirjutasid ettevõtjad.