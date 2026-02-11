X!

Küsitlus: kaks kolmandikku sakslastest ei pea heaoluriiki jätkusuutlikuks

Välismaa
Pensionär Saksamaal
Pensionär Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

64 protsenti Saksamaa elanikest leiab, et heaoluriik ei ole oma praegusel kujul enam rahaliselt jätkusuutlik, selgub arvamusuuringust, mille viis ajakirja Stern tellimusel läbi uuringufirma Forsa.

34 protsenti vastanutest jätkuvalt pooldab heaoluriiki, kaks protsenti ei avaldanud arvamust.

Kahtlused heaoluriigi rahastatavuse suhtes on kõige suuremad CDU/CSU toetajate seas (79 protsenti) ning erakonna AfD toetajate hulgas (84 protsenti). Samuti jagab seda hinnangut enamus sotsiaaldemokraatide SPD valijatest (58 protsenti). 

Vasakpoolses leeris ilmnevad aga selged erinevused: Roheliste toetajate enamik (57 protsenti) ning Vasakpartei toetajad (66 protsenti) ei näe heaoluriigi puhul põhimõttelisi rahastamisprobleeme.

Seega toetab ligi kaks kolmandikku sakslastest Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi (CDU) seisukohta, mille ta esitas mitu kuud tagasi. "Heaoluriiki, nagu me seda täna teame, ei saa enam rahastada sellega, mida me majanduses toodame," sõnas kantsler.

Samas on sakslased teiste küsitluste järgi tagasi lükanud peaaegu kõik CDU  pakutud üksikmeetmed sotsiaalreformideks, näiteks osalise tööaja või hambaravi hüvitamisega seotud ettepanekud.

Merzi toonaste kommentaaride eesmärk oli koguda avalikku toetust tema korduvalt välja kuulutatud kavatsustele reformida ja kärpida Saksamaa sotsiaalsüsteemi, eelkõige kulukat ja töömotivatsiooni pärssivat töötutoetuste süsteemi Bürgergeld.

Kavandatud reformid aga ebaõnnestusid, kuna Merzi koalitsioonipartner SPD blokeeris isegi tagasihoidlikud katsed toetusi kärpida.

SPD konverentsil 8. veebruaril kordas partei juht Bärbel Bas oma vastuseisu CDU ettepanekutele.

"Haigusest telefoni teel teatamise õiguse kaotamine, osalise ajaga töötamise õiguse kaotamine, hambaravi kulude hüvitamise kaotamine – see kõik on töötajate õiguste lõhkumine," ütles Bas kuulajatele.

SPD on pooldanud heaoluriigi rahastamise jätkamiseks pigem maksude tõstmist kui toetuste kärpimist.

Ettevõtlusringkondades on kriitika Merzi suutmatuse suhtes reforme ellu viia üha kasvanud.

Teisipäeval saatis ettevõtjate ühendus BVMW, mille liikmete hulka kuulub ligi 30 000 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet, Merzile avaliku kirja, milles väljendati liikmete kasvavat pettumust.

"Saksa ettevõtjad vaatasid suure lootusega valitsusvahetusele ja teie välja kuulutatud majanduspöördele. Vähem kui üheksa kuud pärast teie valimist liidukantsleriks on see eufooria asendunud puhta õudusega Saksamaa kui ärikeskkonna arengu üle," kirjutasid ettevõtjad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Stern/Brussels Signal

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:21

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11:18

Küsitlus: kaks kolmandikku sakslastest ei pea heaoluriiki jätkusuutlikuks

11:03

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10:40

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil?

10:31

Toitumisnõustaja: suhkru asendamiseks tervislikke alternatiive pole

10:30

VAATA OTSE | Ilves ja Teder astuvad võistlustulle normaalmäel Uuendatud

10:30

Inimloomus muutis robotitele mõeldud ühismeedia odavaks palaganiks

10:25

Meedia: Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast Uuendatud

10:21

John Legend esineb sel suvel Tartus

10:09

Ly Rootslane: käsimüügiravimite kullerteenus ei lahenda tegelikke probleeme

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

10.02

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

10.02

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

10.02

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

05:50

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest

ilmateade

loe: sport

11:21

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11:03

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10:40

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil?

10:30

VAATA OTSE | Ilves ja Teder astuvad võistlustulle normaalmäel Uuendatud

loe: kultuur

10:21

John Legend esineb sel suvel Tartus

09:42

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

09:31

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on külas Contra

09:12

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

loe: eeter

10:31

Toitumisnõustaja: suhkru asendamiseks tervislikke alternatiive pole

08:51

Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

06:32

"Pealtnägija" eksperiment: kuidas värvatakse telefonikelme?

10.02

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

10.02

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

10.02

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10.02

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo