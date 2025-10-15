Saksa valitsus plaanib julgustada pensioniealisi kauem töötama

Saksamaa valitsus plaanib jätta töötavatele pensionäridele 2000 eurot maksuvabaks, et julgustada inimesi pensioniea saabumisel töötamist jätkama. Aktiivse pensioni programmiga loodab kantsler Friedrich Merzi valitsus leevendada tööjõu puudust ja turgutada Saksa majandust.

Saksamaa majandus ei ole kolm aastat kasvanud, eelarve on miinuses, rahvastik vananeb, tööjõudu ei jätku. Kölni Majandusuuringute Instituudi prognoosid näitavad, et 2036. aastaks on Saksamaal pensionile jäänud ligi 20 miljonit beebibuumi põlvkonna inimest, samas kui tööturule on sisenenud vaid 13 miljonit töötajat.

Lisaks kahanevale tööjõule on Saksamaal kõige lühem keskmine tööaeg Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikide seas. Osalise tööajaga töötajate osakaal on alates 1990ndate aastate algusest enam kui kahekordistunud, ulatudes peaaegu 30 protsendini tööjõust.

Kantsler Merz on hoiatanud, et praegune heaoluriik ei ole enam rahaliselt jätkusuutlik ning sakslased peavad harjuma mõttega, et töötada tuleb rohkem ja kauem. Asjatundjate komisjon märkis valitsusele saadetud soovitustes, et kui sakslased tahavad säilitada senist sotsiaalkindlustussüsteemi, ilma tulevaste põlvkondade koormust suurendamata, tuleb rohkem tööd teha. "Pensioniiga peab olema seotud oodatava elueaga," seisab soovitustes.

Alates järgmisest aastast on kavas käivitada meede, mis peaks julgustama inimesi kauem tööturul püsima. Niinimetatud aktiivne pension võimaldab pensionäridel tööturule naasta ilma pensioni kaotamata; lisaks oleks kuni 2000 eurot kuus maksuvaba.

Näiteks Kreekas käivitati juba 2023. aastal sarnane süsteem, kus töötavad pensionärid saavad pensioni ja lisaks maksavad teenitavalt tulult vait kümne-protsendist tulumaksu. Tänu sellele on paari aastaga kasvanud töötavate pensionäride arv 35 000-lt kuni 250 000-ni.

Merzi pakutud pensionisüsteemi reform näeb ette ka "varajase pensioni" algatuse, mille kohaselt saaksid 6–18-aastased koolis käivad lapsed Saksamaa valitsuselt 10 eurot kuus, mis investeeritakse nende pensionifondi. 12 aasta jooksul koguneks nii 1440 eurot. Peale selle saaksid noored alates 18. eluaastast kontole vabatahtlikult sissemakseid teha. Kontole kogunev tulu jääks maksuvabaks kuni pensionile jäämiseni.

Reformiga muutub ka füüsilisest isikust ettevõtjale Saksamaal pensioni kogumine kohustuslikuks. Seni oli see neile vabatahtlik. Eesmärk on, et ka füüsilisest isikust ettevõtjad koguksid piisavalt pensionisääste.

Pensionireform näeb ette ka pensioniea tõstmist praeguselt 65 eluaastalt 67 eluaastani aastaks 2031.

Juttu on olnud ka sellest, et aastaks 2060 peaks pensioniiga Saksamaal olema 73 eluaastat.