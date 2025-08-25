X!

Prokuratuur nõuab Eagle S-i meeskonnale kahe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust

Välismaa
Eagle S-i kapten astus Helsingis kohtu ette.
Eagle S-i kapten astus Helsingis kohtu ette. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Anne Kauranen
Välismaa

Esmaspäeval astusid Eagle S-i kolm meeskonna liiget, keda süüdistatakse Estlink 2 ja mitme teise kaabli lõhkumises, Helsingi kohtu ette. Prokuratuur nõuab tankeri kaptenile ja kahele tüürimehele raskendatud sabotaaži ja telekommunikatsioonihäirete eest vähemalt kahe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust. Kostjad eitavad süüdistusi.

Möödunud jõulude ajal Eesti ja Soome vahelised merekaablid lõhkunud laeva Eagle S kolm meeskonnaliiget astusid esmaspäeval Helsingi ringkonnakohtu ette.

Kahtlusaluste seas on kapten, vanemtüürimees ja tüürimees, kes vastutavad aluse ohutu liikumise, navigatsiooni ja toimimise eest, ütles Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) uurimisosakonna juht Sami Liimatainen juunis.

Prokurör: laeva meeskond andis ankru kohta valeinformatsiooni

Eagle S-i laevafirma ja meeskonna advokaat Herman Ljungberg on mitmel korral varem toonud välja, et Soomel puudub jurisdiktsioon nende süüdistuste menetlemiseks ning asja peaks viima hoopiski merekohtusse. Prokurörid Mikko Larkia ja Heidi Nummela tõid Helsingi kohtus aga välja, et kuna laev sisenes Soome territoriaalvetesse, on see õigus neil siiski olemas.

"Soome ametivõimudel oli õigus (läbi viia uurimistoiminguid - toim) kahju selgitamiseks, kui laev sisenes Soome territooriumile," ütles Larkia kohtus.

Nummela sõnul on teada ka, et laeva meeskond valetas korrakaitsjatele, kui Soome võimud algul küsisid, kas ankur, mis Estlink-2 kaabli lõhkus, on kinnitatud.

"Laeva meeskond andis ankru kohta valeinformatsiooni," ütles Nummela.

Kaitse väitis aga, et kaaspiloot eeldas, et ankur on paigas, kui talle ankru kohta küsimus esitati.

"Soome võimud küsisid, kas laeva ankrud on üleval ja kinnitatud. Kaaspiloot kinnitas, et jah, ankrud on üleval," väitis Ljungberg. "Kaaspiloot vastas küsimusele oma parimate teadmiste kohaselt ning ei andnud teadlikult valet infot."

Kaitse väitel oli laev Venemaalt lahkudes ankrud üles tõstnud ja mootori seiskamise ajal neid alla ei lastud.

"Sellel pool lauda on raske mõista, et olukorda pole ankrute küsimise ajal kontrollitud," ütles Nummela. "Kui laevalt paluti ankur välja tõsta, avastati, et see oli täielikult kadunud."

Eagle S Porvoo lähistel reidil. Autor/allikas: Finnish Border Guard

Prokuröri sõnul tekitati Soome varale, energiale ja telekommunikatsioonikaablitele palju kahjustusi.

"Vara (kaablid - toim) on kahjustatud, elektrijaotus- ja telekommunikatsioonikaablid on tõsiselt ohustatud," lausus Nummela.

Ühtlasi toodi välja, et laev sisenes Soome territooriumile vabatahtlikult peale seda, kui Soome võimud olid neid survestanud seda tegema.

"Kapten oleks võinud käituda teisiti," ütles prokurör.

Soome piirivalvelaev märkas möödunud aasta jõuludel Eagle S-i laeva ning nende hinnangul oli laeva marsruut järgmise kaabli poole.

"Laev liikus ja ankur rippus vees. Laeva marsruut oli järgmise kaabli poole," kirjeldas prokurör Soome lahes valitsenud kriitilist olukorda.

Kaitsja: tundub, et Soome võimud lasid sel juhtuda

Herman Ljungberg, laevafirma Eagle S ja selle meeskonna advokaat, alustas oma kõnet Eagle S laeva uurimise kirjeldamisega.

"Uurimistööd tehti 65 päeva, kuid lõpptulemus on üsna tagasihoidlik," ütles Ljungberg.

Ljungberg kordas taas ka nõudmist, et juhtumit ei arutataks Helsingi ringkonnakohtus, vaid merekohtus.

Kohtunik tõi aga välja, et talle ja teistele kohtusaalis viibijatele tuleb selgitada juhtumiga seotud asjaolusid, et kohus saaks jurisdiktsiooniküsimuses otsuse langetada.

Ljungberg lükkas ka tagasi väite, et kaablikahjustused tekitasid Soomele ohtliku olukorra.

"Soomes ei olnud energiavarustusele tõsist ohtu," ütles ta, tuues välja, et elekter liigub Soomest Eestisse Estlink 2 kaabli kaudu põhiliselt ühes suunas. Ta lisas, et elektri hind Soomes langes peale kaabli kahjustamist.

Advokaadi hinnangul ei olnud tegelikult konkreetset kaablikuriteo ohtu.

"Kui kaablite asukohad on salajased, siis kuidas nad (meremehed - toim) teavad, kuidas neid vältida?" küsis advokaat. "Ma ei tahaks nii öelda, aga tundub natuke, nagu sellel lubatati juhtuda. Nad (Soome võimud - toim) teadsid, et laev läbib seda piirkonda ja et need kaablid on seal."

Nummela: kas tõesti ei märgata, kui ankur lohiseb 90 kilomeetrit merepõhjas?

Prokurörid Mikko Larkia ja Heidi Nummela andsid kohtuistungi vaheajal meediale intervjuu, kus tõid välja ebausutavuse, et keegi ei märganud ankru merepõhjas lohisemist.

"Kui laev lohistab ankrut mitu tundi 90 kilomeetrit, siis kas on tõesti võimalik, et keegi seda ei märka," imestasid prokurörid.

Yle kriminaal- ja õigusreporter Jesse Mäntysalo küsis prokuröridelt, kas nende vaatenurgast olid süüdistatavad hooletud ega tahtnud teadlikult kaableid purustada.

"Raskendatud vandalismi ja sidevahendite häirimise süüdistused põhinevad asjaolul, et teod on tahtlikud. Me eeldame, et selles mõttes on need tahtlikud. Me ei eelda, et keegi heitis ankru tahtlikult ööpimedal ajal vette, et neid kaableid purustada, vaid pigem seda, et absoluutsed kohustused juhtunu ärahoidmiseks jäeti unarusse," sõnas Nummela.

Oma süüdistustes ei võta prokurörid seisukohta, kas juhtum hõlmab Venemaa hübriidmõjutamist Soomes või mitte.

Raskendatud vandalismi eest saab karistada maksimaalselt kümne aasta pikkuse karistusega, minimaalselt kaheaastase tingimusteta vangistusega. Prokuröride nõue karistuse määramiseks on miinimumi lähedal – kaks ja pool aastat vangistust.

"Muidugi võib asi menetluse käigus täpsemaks muutuda, aga see on alguspunkt," vastas Larkia.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Yle

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:55

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

17:50

Keldo: väheneva ressursi tõttu vaatame, kuidas EISA tööd efektiivistada

17:10

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

17:05

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

16:38

Prokuratuur nõuab Eagle S-i meeskonnale kahe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:20

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

13:40

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

09:05

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

12:22

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

12:06

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

12:04

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

ilmateade

loe: sport

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

17:55

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:35

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

loe: kultuur

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

15:47

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

15:23

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:47

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

13:10

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

13:00

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

12:25

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

11:30

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

11:20

Isamaa ja Keskerakond lähevad tänavustel KOV-valimistel Märjamaal välja erakonna nimekirjaga

11:10

Sillamäe staadioni ehitus läheb edasi vaatamata omanikujärelevalve puudumisele

09:30

Raadiouudised (25.08.2025 09:00:00)

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo