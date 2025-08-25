Järgmisel aastal on riigil plaanis Tallinkit toetada ligi kaheksa miljoniga

Kui kliimaministeerium teatas reedel, et taastab reisilaevade toetusmeetme, makstes peamiselt Tallinkile kuid ka vähemal määral DFDS-ile Eesti lipu all tegutsemise eest sel aastal kaks miljonit eurot, siis järgmisel aastal võiks riik Tallinki ja DFDS-i toetada kaheksa miljoni euroga.

Taristuminister Kuldar Leis ütles ERR-ile, et toetusmeede Eesti lipu all seilavatele laevafirmadele, peamiselt Tallinkile, tuleneb koalitsioonilepingust, milles seisab, et valitsus taastab reisilaevafirmade toetuse.

Minister põhjendab vajadust laevafirmasid toetada sellega, et teised naabruses paiknevad riigid enda lipu all seilavaid laevu toetavad ja märgatavalt suuremas mahus, kui Eesti.

Selle aasta toetus tuleb kliimaministeeriumist otsitud vahenditest, kuid Leisi sõnul võiks järgmise aasta toetus, kaks miljonit eurot kvartalis ehk kokku kaheksa miljonit eurot, olla juba eelarves sees. Samas saab selles kindel olla alles eelarve koostamise protsessi järel.

Leisi sõnul on toetamise mõte selles, et meelitada laevafirmasid Eesti lipu alla ja motiveerida olemasolevaid mitte Eesti lipu alt lahkuma. "Tänapäeval on lipu vahetamine väga lihtne," märkis Leis.

Algselt lõi riik laevafirmade toetamise meetme 2020. aastal, koroona ajal, et hüvitada Tallinkile osaliselt reisijate arvu ära kukkumisega saamata jäänud kasum ja aidata ettevõttel kriis üle elada. Meede lõppes 2023. aasta kolmandas kvartalis.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis langes Tallinki reisijate arv aastases võrdluses 3,8 protsenti. Tallinki käive oli aasta tagusega võrreldes 7,1 protsenti madalam, ulatudes 344,2 miljoni euroni ja möödunud aasta poolaasta 8,7 miljoni euro suurune kasum asendus selle aasta esimeses pooles 35,7 miljoni euro suuruse kahjumiga.