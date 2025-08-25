Keldo: väheneva ressursi tõttu vaatame, kuidas EISA tööd efektiivistada

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) sõnul on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) töös tõesti oodata muudatusi, kuid ministeerium ei kavatse enda alla täiendavaid kohtusi võtta. Keldo selgitas, et plaanis on efektiivistada EISA tööd ning leida viisid, kuidas ressursse paremini kasutataks.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA) plaanib oma tegevuses suuri muutusi, et keskenduda peamiselt eksportijate toetamisele. Osaliselt on reformide põhjuseks Euroopa Liidu raha vähenemine, täpsemad muutused peaksid selguma aasta lõpuks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) sõnas ERR-ile antud intervjuus, et väheneva ressursi tõttu tuleb üle vaadata, kuidas sihtasutus saaks oma tööd efektiivsemaks muuta.

"Me peame pigem vaatama väheneva ressursi raames, kuidas me saaksime veel paremini töötada. Eelmise juhi ajal koondati pea 60-70 töötajat, sest tegevuskuludel on piir peal ning tuleb vaadata ja olla efektiivne, et milliseid asju saab teha ja milliseid mitte. Ministeeriumi alla me täiendavalt midagi küll võtmas ei ole," lausus Keldo.

Keldo kinnitas ka, et eurorahade jagamist EISA-le jätkatakse, kuid pigem vaadatakse, kuidas saaks paremini toetada ettevõtteid ja innovatsiooni arendamist.

"Selles mõttes Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses on erinevad toetused ja meetmed. Rakendusüksusena eurorahade väljajagamist kindlasti jätkatakse. Selles ei ole küsimus, vaid pigem on küsimus viisides, kuidas ettevõtjatele tuge pakutakse. Toetamine tundub nagu rahade andmine, aga me liiguks rohkem finantsinstrumentide poole ja sellise nõu või jõuga abistamise suunas. Teistpidi toetaks ka innovatsiooniga tegelemist," selgitas Keldo.

"Euroopa vahendite jagamine või eraldamine peab olema ka tehtud senisest efektiivsemalt, aga on ka riigieelarvelisi vahendeid, näiteks teadus- ja arendustegevuse toetus. Majandusministeeriumist läheb 40 protsenti avaliku sektori teadus- ja arendusrahaks. Väga suur roll on ka sellel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel just seeläbi, et innovatsiooni kasvatamiseks on rakendusuuringute programm. Meil on ka teisi meetmeid, et ettevõtjate tootlikkust kasvatada, näiteks teadus- ja arendustöötaja finantsstiimul. See on projekt, kus ettevõtjad, kui nad palkavad teadus- või arendustöötaja oma ettevõttesse, et vaadata üle, kuidas tootmine oleks efektiivsem ja kuidas saaks lisandväärtust tõsta, siis Eesti riik maksab tulumaksu tagasi palgatud töötaja pealt. Neid meetmeid või finantsstiimuleid on päris mitu, kuidas me soovime heas mõttes nügida just enda ettevõtjaid kõrgema lisandväärtuse teadusarenduse poole liikuma," lisas minister.

Keldo sõnul suunatakse põhirõhk EISA tegevuse parandamisse ja kliendikesksemaks muutmisele, et pakkuda kliendile täisteenust või tugisüsteemi, millega saadaks rohkem Eesti ettevõtjaid eksportima ja rohkem kõrget lisandväärtust looma.

"Meil on väga detailsed eesmärgid paika pandud. See peab olema tervikuna efektiivsem asutus - kliendile orienteeritus, bürokraatia vähendamine. Selles raamis peab EISA nõukogu ja juhatus neid otsuseid tegema, et teenus peab muutuma efektiivsemaks, paremaks, ressursse peab paremini kasutama ja kasutaja kogemus peab kasvama. See on juhtkonna otsus, kuidas täpselt organisatsioonis struktuur korraldatakse," sõnas Keldo.