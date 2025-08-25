X!

Keldo: väheneva ressursi tõttu vaatame, kuidas EISA tööd efektiivistada

Eesti
Erkki Keldo
Erkki Keldo Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) sõnul on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) töös tõesti oodata muudatusi, kuid ministeerium ei kavatse enda alla täiendavaid kohtusi võtta. Keldo selgitas, et plaanis on efektiivistada EISA tööd ning leida viisid, kuidas ressursse paremini kasutataks.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA) plaanib oma tegevuses suuri muutusi, et keskenduda peamiselt eksportijate toetamisele. Osaliselt on reformide põhjuseks Euroopa Liidu raha vähenemine, täpsemad muutused peaksid selguma aasta lõpuks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) sõnas ERR-ile antud intervjuus, et väheneva ressursi tõttu tuleb üle vaadata, kuidas sihtasutus saaks oma tööd efektiivsemaks muuta.

"Me peame pigem vaatama väheneva ressursi raames, kuidas me saaksime veel paremini töötada. Eelmise juhi ajal koondati pea 60-70 töötajat, sest tegevuskuludel on piir peal ning tuleb vaadata ja olla efektiivne, et milliseid asju saab teha ja milliseid mitte. Ministeeriumi alla me täiendavalt midagi küll võtmas ei ole," lausus Keldo.

Keldo kinnitas ka, et eurorahade jagamist EISA-le jätkatakse, kuid pigem vaadatakse, kuidas saaks paremini toetada ettevõtteid ja innovatsiooni arendamist.

"Selles mõttes Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses on erinevad toetused ja meetmed. Rakendusüksusena eurorahade väljajagamist kindlasti jätkatakse. Selles ei ole küsimus, vaid pigem on küsimus viisides, kuidas ettevõtjatele tuge pakutakse. Toetamine tundub nagu rahade andmine, aga me liiguks rohkem finantsinstrumentide poole ja sellise nõu või jõuga abistamise suunas. Teistpidi toetaks ka innovatsiooniga tegelemist," selgitas Keldo.

"Euroopa vahendite jagamine või eraldamine peab olema ka tehtud senisest efektiivsemalt, aga on ka riigieelarvelisi vahendeid, näiteks teadus- ja arendustegevuse toetus. Majandusministeeriumist läheb 40 protsenti avaliku sektori teadus- ja arendusrahaks. Väga suur roll on ka sellel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel just seeläbi, et innovatsiooni kasvatamiseks on rakendusuuringute programm. Meil on ka teisi meetmeid, et ettevõtjate tootlikkust kasvatada, näiteks teadus- ja arendustöötaja finantsstiimul. See on projekt, kus ettevõtjad, kui nad palkavad teadus- või arendustöötaja oma ettevõttesse, et vaadata üle, kuidas tootmine oleks efektiivsem ja kuidas saaks lisandväärtust tõsta, siis Eesti riik maksab tulumaksu tagasi palgatud töötaja pealt. Neid meetmeid või finantsstiimuleid on päris mitu, kuidas me soovime heas mõttes nügida just enda ettevõtjaid kõrgema lisandväärtuse teadusarenduse poole liikuma," lisas minister.

Keldo sõnul suunatakse põhirõhk EISA tegevuse parandamisse ja kliendikesksemaks muutmisele, et pakkuda kliendile täisteenust või tugisüsteemi, millega saadaks rohkem Eesti ettevõtjaid eksportima ja rohkem kõrget lisandväärtust looma.

"Meil on väga detailsed eesmärgid paika pandud. See peab olema tervikuna efektiivsem asutus - kliendile orienteeritus, bürokraatia vähendamine. Selles raamis peab EISA nõukogu ja juhatus neid otsuseid tegema, et teenus peab muutuma efektiivsemaks, paremaks, ressursse peab paremini kasutama ja kasutaja kogemus peab kasvama. See on juhtkonna otsus, kuidas täpselt organisatsioonis struktuur korraldatakse," sõnas Keldo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: intervjueeris Anett Peel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:55

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

17:50

Keldo: väheneva ressursi tõttu vaatame, kuidas EISA tööd efektiivistada

17:10

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

17:05

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

16:38

Prokuratuur nõuab Eagle S-i meeskonnale kahe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:20

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

13:40

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

09:05

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

12:22

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

12:06

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

12:04

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

ilmateade

loe: sport

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

17:55

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:35

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

loe: kultuur

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

15:47

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

15:23

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:47

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

13:10

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

13:00

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

12:25

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

11:30

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

11:20

Isamaa ja Keskerakond lähevad tänavustel KOV-valimistel Märjamaal välja erakonna nimekirjaga

11:10

Sillamäe staadioni ehitus läheb edasi vaatamata omanikujärelevalve puudumisele

09:30

Raadiouudised (25.08.2025 09:00:00)

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo