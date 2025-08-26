Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

Hiina ja Venemaa peaksid tegema koostööd, et luua endale sobivam maailmakord, ütles Hiina president Xi Jinping.

Hiina ja Venemaa peaks kaitsma oma julgeoleku- ja arenguhuve, et luua õiglasem rahvusvaheline korraldus, vahendas riiklik uudisteagentuur Xinhua presidendi sõnu kohtumisel Pekingit külastava Vene riigiduuma esimehe Vjatšeslav Volodiniga. Mõlemad maad peaksid jätkama oma traditsioonilist sõprust ja süvendama strateegilist vastastikust usaldust, lisas Xi.

Hiina ja Venemaa suhted on "maailma rahu stabiilsuse allikaks", ütles Xi.

Volodin saabus Hiinasse enne Vene režiimi juhi Vladimir Putini nädalavahetusel toimuvat visiiti Hiinasse, kus ta kohtub julgeolekufoorumil kümnete maailma liidritega nn globaalse lõuna riikidest, sealhulgas India peaministri Narendra Modiga.

Venemaa ja Hiina peaksid globaalse lõuna riike ühendama, ütles Xi kohtumisel Volodiniga, kes on Putini peamine siseriiklik liitlane.

Putin on ka peamine väliskülaline Pekingis toimuval sõjaväeparaadil, mis tähistab Jaapani alistumist ja sellega Teise maailmasõja lõppemist. Paraadist tõotab saada Hiina ühe tugevneva sõjaväe jõudemonstratsioon. Kompartei juhitud Hiina Rahvavabariigi võimud on algatanud kampaania, et rõhutada Hiina ja endise Nõukogude Liidu rolli Teise maailmasõja tandritel nii Aasias kui Euroopas.