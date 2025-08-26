X!

Tallinn kehtestas USA saatkonna uue kompleksi detailplaneeringu

Autor/allikas: Mark Cavagnero Associates Architects
Tallinna linnavalitsus kehtestas Suur-Ameerika tänav 3 ja Väike-Ameerika tänav 4 asuva kinnistu detailplaneeringu, millega määratakse kinnistule ehitusõigus Ameerika Ühendriikide saatkonnakompleksi ehitamiseks.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus selgitas, et mais vastu võetud planeering on läbinud avalikustamise, avaliku arutelu ning valmis kehtestamiseks.

"Planeeringu kehtestamisega saavad Ameerika Ühendriigid vajaliku ehitusõiguse Tallinnasse uue saatkonnahoone ehitamiseks. Meil on väga hea meel selle üle, et saatkonna soov on kohe hoone projekteerimisega edasi minna ning jõuda saatkonnakompleksi ehituseni 2027. aastal. Linna poolt on kavas paralleelselt kompleksi projekteerimisega läbi viia Väike-Ameerika tänavalõigu uuendamine, et saatkonnahoone ja seda toetav uus avalik ruum valmiksid samas tempos," sõnas Lippus.

Ameerika Ühendriikidele kuuluv 1,75 hektari suurune maa-ala asub Uue Maailma asumis endise Lastestaadioni krundil ministeeriumite ühishoone kõrval. Saatkonnakompleks koosneb ühest kuni üheksakorruselisest ning kuni kuuest kahekorruselisest hoonest. 

Planeeringu koostamise eesmärk on tagada hoonete ja rajatiste sobivus ümbritsevasse linnakeskkonda, luua turvanõuetele vastav ja kohalikke olusid arvestav väliruumi lahendus ning mõjutada vähimal võimalikul määral naaberkinnistute elanike elukorraldust. 

Keskne peahoone on planeeritud krundi keskossa, piirnevatest tänavatest ja olemasolevatest hoonetest võimalikult kaugele, et tagada head insolatsioonitingimused nii naaberelamutes.

Madalamad kõrvalhooned paiknevad krundi äärealadel. Erinevalt saatkonnahoone praegusest asukohast Kentmanni tänaval, võimaldab planeeritud lahendus rakendada turvanõudeid oma krundi piires. Seejuures puudub vajadus piirata alaliselt liiklust ümbritsevatel tänavatel.

Detailplaneeringu kohaselt peab saatkonna peahoone arhitektuur sobituma väljakujunenud linnakeskkonda ning vältima monotoonsust – eelistatud on arhitektuuriliselt liigendatud lahendus. Samuti tuleb erialaspetsialiste kaasates tagada kõrgetasemeline väliruum.

Saatkonnakompleksi asukoha valikul on arvesse võetud mitmeid kriteeriume, sealhulgas linna keskuse lähedus, hea ligipääsetavus erinevate transpordiliikidega, koostöö seisukohast oluliste asutuste lähedus, kinnistu sobiv suurus ja võimalus turvanõuete täitmiseks oma kinnistu piires.

Tallinna linn ja Ameerika Ühendriigid on detailplaneeringu menetluse käigus kokku leppinud, et Ameerika Ühendriigid võtavad kohustuse 1,2 miljoni euro väärtuses valmis ehitada avalikult kasutatavad rajatised Väike-Ameerika tänavaga piirneval alal. Linn rajab sinna avalikud juurdepääsuteed, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel ka rekonstrueerib olemasoleva kõnnitee koos sademevee ärajuhtimise ja nõuetekohase tänavavalgustusega.

Vajadus lahenduse järele tekkis, kui Uue Maailma asumi elanikud tõstatasid mure senise roheala kadumise kohta Suur-Ameerika tänav 3 ja Väike-Ameerika tänav 4 kinnistul seoses suursaatkonna hoone ehitusega nende tänavate vahelisele alale. Kohalikud kurtsid rohe- ja puhkealade vähesuse üle piirkonnas, mistõttu Ameerika Ühendriigid otsustasid toetada saatkonna ümbruse arengut rahastades Väike-Ameerika tänava linnaruumi kaasaajastamist. 

Autor/allikas: Mark Cavagnero Associates Architects
Autor/allikas: Mark Cavagnero Associates Architects
Autor/allikas: Mark Cavagnero Associates Architects

Toimetaja: Mari Peegel

