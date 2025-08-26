X!

Merz süüdistas Moskvat viivitamisstrateegias

Saksamaa kantsler Friedrich Merz.
Saksamaa kantsler Friedrich Merz. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Saksa kantsler Friedrich Merz süüdistas teisipäeval Venemaad Ukraina rahuprotsessiga viivitamises, tuues välja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Kremli juhi Vladimir Putini kavandatud kohtumise korraldamise, teatas Saksa ringhääling ntv.de.

"Putin peab õigeks siduda see kohtumine eeltingimustega, mis on Ukraina vaatenurgast, aga ka meie endi, minu isiklikust vaatenurgast, täiesti vastuvõetamatud," ütles Saksa kantsler Friedrich Merz Berliinis Kanada peaministri Mark Carneyga antud pressikonverentsil.

Teadete kohaselt jäi USA vabariiklasest presidendile Donald Trumpile pärast Alaska kohtumist esmalt Venemaa riigijuhi Vladimir Putiniga ja seejärel Washingtonis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ning teiste Euroopa riigipeade ja valitsusjuhtidega vestlemist mulje, et ta on rahumeelsele lahendusele lähedal. Seetõttu pidi Putini ja Zelenski kohtumine toimuma kahe nädala jooksul peale Alaska kohtumist. See tähtaeg kukub nüüd mõne päeva pärast.

"Kui Venemaa seda sammu ei astu, tuleb avaldada veelgi suuremat survet," sõnas Merz.

Euroopa Liit töötab juba edasiste sanktsioonide kallal.

"Kui sellist kohtumist, milles Trump ja Putin kokku leppisid, ei toimu, on pall taas meie poolel. Ma pean silmas eurooplasi ja ameeriklasi," lisas ta.

Carney süüdistas samuti Putinit Zelenskiga kohtumise edasilükkamises ja uute tingimuste esitamises, vihjates, et ta ilmselgelt kardab kohtumist.

Carney sõnul soovib Kanada aidata tagada Ukrainas rahu ja julgeolekut.

"See on võimalik ainult jõu, Venemaa-vastaste sanktsioonide ja Ukraina relvajõudude tugevdamise abil," märkis valitsusjuht.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Interfax-BNS

