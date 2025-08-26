Stubb: Venemaa sõjamasinat tuleb rünnata

Soome president Alexander Stubb väljendas suursaadikuile peetud kõnes lootust, et USA president Donald Trump kaotab lõpuks kannatuse Venemaa presidendi Vladimir Putiniga suheldes. Stubb kordas taas, et Putinil pole mingit kavatsust sõda Ukrainas lõpetada.

Soome presidendi Alexander Stubbi sõnul ei ole Venemaa presidendil Vladimir Putinil mingit kavatsust lõpetada sõda vähemalt mitte enne selle aasta lõppu, vaid Venemaa püüab enne talve tulekut veel võimalikult kaugele edasi liikuda. Stubbi sõnul toob sõja lõpu lähemale küll Venemaa järjest hädisemaks muutuv majandusolukord, mis lõputult sõdida ei võimalda.

"Venemaa ei ole võimeline sõjamasinat käigus hoidma enam hirmus kaua. Paraku ei saa me kindlaks teha, kui kaua, mis tähendab, et seda sõjamasinat tuleb rünnata. Ütlen täiesti otse, et ainsad, kes suudavad mõjutada president Putinit rahu tegema, on pigem seal idas ja lõunas, kui läänes. Eriti president Xi Jinping

ja India president Modi," lausus Stubb.

Stubb tuletas meelde, et USA presidendi Donald Trumpi kannatus Venemaa suhtes on tegelikult juba mitu korda katkenud ning siis on ta alati teinud midagi Ukrainale kasulikku. Viimaseks selliseks asjaks peab Soome president USA kehtestatud tollimakse Vene naftat, gaasi ja relvi ostvale Indiale. Stubb kinnitas ka, et üritab Trumpile selgeks teha, kuidas Putini läbirääkimistelaua taha meelitamine on lootusetu üritus ning kuidas Venemaa püüab selliste lubadustega vaid aega võita.

"Üritan Trumpile kogu aeg vahendada seda sõnumit, et see on tüüpiline Venemaa venitamistaktika, milles nad on väga osavad. Nüüd on ainult aja küsimus, millal president Trump sellele reageerib ja mis viisil, aga seda ennustavat kristallkuuli pole isegi mitte Soome presidendil," lisas Stubb.

Stubbi sõnul on ta peale USA presidendi olnud pidevas ühenduses ka ligi 60 senaatoriga. Soome president usub, et tema pingutused kannavad pikapeale ka vilja.