Trumpi tippnõunik survestab Indiat loobuma Venemaa toetamisest

USA presidendi kaubandusnõunik Peter Navarro.
USA presidendi kaubandusnõunik Peter Navarro. Autor/allikas: SCANPIX / Samuel Corum - Pool via CNP
USA presidendi Donald Trumpi juhtiv kaubandusnõunik Peter Navarro süüdistas Indiat selles, et see toetab Venemaa sõda Ukraina vastu, nimetades konflikti India peaministri nime järgi Modi sõjaks. Tema sõnul pääseks India äsja kehtima hakanud USA 25-protsendisest lisatollist, kui loobuks Vene nafta ostmisest.

"India saaks kohe tollide vähendamise 25-protsendi võrra, kui nad nõustuks lõpetama [Vene] nafta ostmise ja sõjamasina toitmise," ütles Navarro, kes on olnud USA tollid kehtestamise eestvedaja, USA äriuudiste agentuurile Bloomberg.

Navarro kommentaarid tulid vaid mõni tund pärast seda, kui jõustus Washingtoni kehtestatud 25-protsendiline lisatollimaksu India kaupadele karistuseks Vene nafta ostmise eest, mis viis kogu tollimaksu määra 50 protsendini – see on üks kõrgemaid maailmas, vahendas väljaanne The Telegraph.

Pärast tollimäärade jõustumist kolmapäeval on India tehased hakanud oma tööd peatama. See ohustab miljoneid töökohti India tekstiili-, vääriskivi- ja mereandide tööstuses ning peaks tõsiselt häirima riigi kaupade liikumist selle suurimale eksporditurule.

"Kõik Ameerikas kaotavad India tegude tõttu. Tarbijad ja ettevõtted kaotavad, töötajad kaotavad, sest India kõrged tollid maksavad meile töökohti, sissetulekuid ja kõrgemaid palgatõususid," tõdes Navarro.

"Maksumaksjad kaotavad, sest me peame rahastama Modi sõda," lisas Navarro, öeldes, et India "läheb voodisse autoritaarsete riikidega", nagu Venemaa ja Hiina.

Neljapäeval teatas India rahandusministeerium, et USA tollide otsene mõju võib tunduda piiratud, kuid nende teise või kolmanda taseme mõju majandusele tekitab probleeme.

Järsk 50-protsendiline toll India kaupadele, mis sisenevad USA-sse, mõjutaks eksporti enam kui 48 miljardi dollari väärtuses.

Aruandes öeldi, et India majandus on kriitilises punktis ja et käimasolevad läbirääkimised USA-ga on üliolulised. Ministeeriumi pressiesindaja ütles, et India tegeleb aktiivselt kaubanduse mitmekesistamise ja ümberkorraldamisega, et säilitada oma kaubanduse mahtu.

Enne 2022. aasta sissetungi moodustas Venemaa nafta vaid 0,2 protsenti India impordist, kuid praegu moodustab see 45 protsenti, tuues Moskvale eelmisel aastal 47,5 miljardit eurot tulu.

Vaatamata Trumpi soojadele isiklikele sidemetele peaminister Narendra Modiga on USA suhted Indiaga viimastel kuudel halvenenud. Kaubandusläbirääkimised on takerdunud, mis on USA presidendile meelehärmi valmistanud.

USA president kirjeldas augustis India ja Venemaa majandusi kui surnuid ning süüdistas Indiat Ukraina sõjas hukkunutest mittehoolimises.

USA kaubandusläbirääkijate kavandatud visiit New Delhisse 25.–29. augustini tühistati, mis süvendas veelgi riikidevahelist kaubanduskriisi.

Toimetaja: Mait Ots

