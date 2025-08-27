Trump kaalub Venemaale majandussanktsioonide kehtestamist

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et kui Vladimir Putin ei nõustu relvarahuga, siis on ta valmis kehtestama Venemaale majandussanktsioonid. Kolmapäeval jõustusid aga India toodetele Vene nafta ostmise eest 50-protsendised importtollimaksud.

Trump üritab endiselt Ukrainas rahu saavutada, Putin pole aga andnud märku, et on rahust huvitatud. Ajakirjanikud uurisid teisipäeval Trumpilt, kas Putinit ootavad ees tagajärjed, kui ta ei lõpeta sõda Ukrainas.

Trump ütles taas, et soovib näha sõja lõppu

"Meil on majandussanktsioonid, ma räägin majandussanktsioonidest, sest me ei kavatse maailmasõtta sattuda," rääkis Trump.

"See ei saa olema maailmasõda, aga see saab olema majandussõda. Majandussõda on halb ja see saab olema halb Venemaale ning ma ei taha seda," ütles Trump.

Trump üritab korraldada ka Putini ja Zelenski kahepoolset kohtumist. Kreml on samas vihjanud, et Putin ei ole sellisest kohtumisest huvitatud.

Trump kordas teisipäeval taas, et Zelenski ja Putin peavad läbirääkimiste laua taha istuma

"Ka Zelenski pole päris süütu. Ma saan temaga nüüd läbi, aga meil on nüüd teistsugused suhted, sest me nüüd me ei maksa Ukrainale raha," seletas Trump. Ta viitas hiljutisele kokkuleppele, mille raames USA saadab Ukrainale relvi NATO kaudu.

Trump on varemgi lubanud rakendada majanduslikke meetmeid surve avaldamise vahendina. Kolmapäeval jõustusid paljudele India toodetele USA kehtestatud 50-protsendised tollimaksud.

India teeb Venemaaga sõjalist ja majanduslikku koostööd ning ostab Moskvalt suures koguses naftat. Trump ähvardas seetõttu Indiat juba varem uute tollimaksudega, öeldes, et need aitavad Venemaal Ukrainas sõda pidada.