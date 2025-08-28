Sõja 1282. päev: Vene õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 28. augustil kell 21.52:

- Valge Maja: Trump pole rahul, aga pole Kiievi ründamisest ka üllatunud;

- Venemaa ründas Ukraina mereväe laeva;

- Ukrainlased ründasid Aasovi merel Vene tiibrakette kandnud laeva;

- Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku õhurünnaku;

- Meedia: Venemaal Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases puhkes Ukraina droonilöögi järel tulekahju;

- Sikorski: Starlinki rahastamine on tõhus viis Ukraina toetamiseks;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit.

Valge Maja: Trump pole rahul, aga pole Kiievi ründamisest ka üllatunud

USA president Donald Trump ei olnud rahul, kuid polnud ka üllatunud Venemaa ohvriterohketest rünnakutest Ukraina pealinnale Kiievile, teatas neljapäeval Valge Maja.

Valge Maja kutsus samal ajal mõlemat poolt üles lõpetama sõda, mis sai alguse Moskva sissetungist.

"President Trump ei olnud selle uudise üle rõõmus, kuid polnud ka üllatunud. Need on kaks riiki, mis on olnud sõjas väga pikka aega," ütles pressiesindaja Karoline Leavitt.

Venemaa ründas Ukraina mereväe laeva

Vene okupatsiooniväed ründasid Ukraina laevastiku alust, üks meeskonnaliige sai surma ja mitu vigastada, teatas neljapäeval agentuur Ukrinform.

"Seoses teadetega Ukraina mereväe laeva ründamisest: kinnitame rünnakut. Tagajärgede likvideerimine käib. Enamik meeskonnaliikmeid on turvaliselt pääsenud ning mitme meremehe otsing jätkub. Kahjuks hukkus üks meeskonnaliige ja mitu sai vigastada," ütles mereväe pressiesindaja Dmõtro Pletentšuk.

Vene allikate väitel on tegemist Ukraina mereväe luurelaevaga Simferopol.

Ukrainlased ründasid Aasovi merel Vene tiibrakette kandnud laeva

Ukraina ründas Aasovi merel Vene raketilaeva Bujan-M, vahendas portaal Unian neljapäeval kaitseministeeriumi luurepeavalitsust.

"28. augustil 2025 tabati Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse operatsiivosakonna ja eriüksuse ühisoperatsiooni tulemusena Aasovi merel ajutiselt okupeeritud Krimmi lähedal agressorriigi Venemaa projekti 21 631 väikest raketilaeva Bujan-M – tiibrakettide Kalibr kandjat," seisis sõnumis.

Märgiti, et ministeeriumi luurepeavalitsuse eriüksuse võitlejad kahjustasid õhudroonirünnakuga laeva radarit ning ministeeriumi luuredirektoraadi aktiivsete operatsioonide osakonna eriüksused ründasid Kalibrite kandja parrast.

"Rünnaku tagajärjel sai Temrjuki lahes Kalibrite potentsiaalsel stardialal viibinud Venemaa raketilaev kahjustada ja oli sunnitud lahinguvalve piirkonnast lahkuma," märgib luurepeavalitsus.

Unian teatas varem, et 22. augustil hävitas Ukraina laevastik okupeeritud Krimmis Hersonesi lennuväljal Vene droonide Forpost ja Mohajer-6 baasi.

Esialgsetel andmetel hävitati kuni kolm vaenlase drooni Mohajer-6 ja kaks drooni Forpost, mida vaenlane kasutas Musta mere pinna valgustamiseks.

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku õhurünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva järjekordse laiahaardelise raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale.

Vene okupatsiooniväe neljapäeva varahommikuses ulatuslikus õhurünnakus Kiievile sai surma vähemalt 19 ja vigastada 63 inimest, teatasid võimuesindajad. Hukkunute seas oli neli last.

"Järjekordne massiivne rünnak meie linnade ja kogukondade vastu. Taas tapmised," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas neljapäeva varahommikul, et Kiievis sai tabamuse viiekorruseline hoone.

Ka uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud kuulsid neljapäeval Kiievis võimsaid plahvatusi.

"Plahvatused valgustasid linna kohal öist taevast ja jätsid maha suitsusamba. Vähemalt üks rakett tulistati alla," kirjutas AFP ajakirjanik.

Venemaa rünnak kahjustas ka EL-i esinduse hoonet. EL-i suursaadik Ukrainas Katarina Mathernova ütles, et Venemaa rünnak hävitas esinduse kõrval asuva hoone. Plahvatusest tingitud lööklaine kahjustas ka esinduse hoonet. Hoone sai kahjustada, ükski esinduse töötaja viga ei saanud.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha süüdistas Venemaad diplomaatide ründamises ning diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni rikkumises.

Venemaa tulistas öö jooksul välja 598 drooni, sealhulgas Shahed-tüüpi ründedroone ja peibutisi, samuti 31 raketti, mille hulgas oli kaks ballistilist raketti Kh-47 Kinzhal, üheksa Iskander-M või Põhja-Korea KN-23 ballistilist raketti ning 20 tiibraketti Kh-101, teatas Ukraina õhuvägi.

Ukraina õhutõrje tulistas avalduse kohaselt alla 563 drooni ja 26 raketti.

Teave ohvrite ja tekitatud kahjude kohta on veel täpsustamisel. Võimalike rusude alla jäänud inimeste otsimiseks käivad päästetööd. Töödele on kaasatud umbes 500 päästjat ja 1000 hädaabitöötajat.

Meedia: Venemaal Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases puhkes Ukraina droonilöögi järel tulekahju

Ukraina jätkab Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad teatad, et Ukraina ründas droonidega Samara oblastis asuvat naftatöötlemistehast. Tabamuse sai Kuibõševi naftatöötlemistehas, mis asub umbes 800 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Several fires burn and additional explosions can be seen tonight at the Kuibyshev Oil Refinery in the Samara Oblast of Southern Russia, over 800km from Ukraine, following a large-scale drone attack against Russian military and infrastructure sites by the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/WLx7LQVJ3O — OSINTdefender (@sentdefender) August 28, 2025

Veidi hiljem selgus, et Venemaal Krasnodari krais süttis droonirünnaku järel veel üks naftatöötlemistehas. Droonid ründasid piirkonnas asuvat Afipski naftatöötlemistehast.

Viimane droonirünnak oli Vene naftataristule suur löök. Ukraina meedia teatel hävis 4,7 protsenti Venemaa kütusetootmise võimsusest

Ukraina drooniväe ülem teatas, et Kuibõševi naftatöötlemistehas tootis aastas seitse miljonit tonni naftat, mis moodustab 2,5 protsenti kogumahust. Afipski naftatehas tootis samas 6,25 miljonit tonni naftat aastas, mis moodustab 2,2 protsenti kogumahust.

Sikorski: Starlinki rahastamine on tõhus viis Ukraina toetamiseks

Poola asepeaminister ja välisminister Radosław Sikorski kaitses kolmapäeval Varssavi otsust rahastada Starlinki satelliitinternetti Ukrainale.

"Tegemist on ühe parima investeeringuga, mille oleme teinud Ukraina toetamiseks," hindas Sikorski.

Välisminister tegi selle avalduse pärast kolmapäevast valitsusnõukogu istungit, mis oli esimene president Karol Nawrocki eesistumisel.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 079 630 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 11 139 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 185 (+7);

- suurtükisüsteemid 32 064 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1474 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1212 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 53 961 (+325);

- tiibraketid 3598 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 60 007 (+120);

- eritehnika 3952 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.