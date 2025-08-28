X!

Eesti ostab Rail Balticu tarbeks kuni viis regionaalrongi

Eesti
Ülemiste Linda terminal
Ülemiste Linda terminal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Eesti plaanib osta kuni viis uut reisirongi, mis hakkavad eelkõige sõitma Rail Balticu kohalike peatuste vahel. Rongide kogumaksumus peaks jääma vahemikku 60–75 miljonit eurot (käibemaksuta).

Valitsus sai neljapäeval taristuminister Kuldar Leisilt ülevaate Rail Balticu kohalike rongide ning nende hooldus- ja remondiseadmete ostuplaanidest.

"Rail Balticu peamine eesmärk on luua kiire ja kaasaegne ühendus Tallinnast Varssavisse ja sealt edasi, kuid oluline on ka selle projektiga kaasnev regionaalne mõõde. Kohalikud rongid võimaldavad inimestel liikuda kiirelt ja mugavalt oma igapäevaste sihtkohtade vahel, tuues suurtes keskustes asuvad töökohad ja teenused kodudele lähemale," ütles Leis.  

Iga uus rong peab mahutama kuni 200 reisijat ja suutma sõita kiirusega kuni 200 kilomeetrit tunnis. Rongides peavadd olema äriklass, tualetid, internetiühendus, mugavad istmed, jalgrattakohad ning toitlustuse pakkumise võimalus.

Kuigi rongid on mõeldud eelkõige Eesti-siseste liinide teenindamiseks, võimaldab nende tehniline võimekus sõita ka kaugematesse sihtkohtadesse, sealhulgas Riiga. Tallinna ja Häädemeeste vahele jääb kokku 12 kohalikku peatust.

Viie rongi orienteeruv kogumaksumus jääb hinnanguliselt vahemikku 60–75 miljonit eurot (käibemaksuta). Lisaks rongidele hangitakse hooldusdepoosse vajalikud hooldusseadmed. 

Elron kuulutab hanke välja sel sügisel. Eesmärk on, et esimene reisirong jõuaks Eestisse 2029. aasta teises pooles, et seda oleks võimalik enne liinile seadmist õigeaegselt testida ja saada vajalikud load.

Kõik rongid peaksid olema Eestisse jõudnud 2030. aasta esimeses pooles.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

