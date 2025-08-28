Reuters: Ukraina on augustis Venemaa naftatöötlemisvõimele valusa hoobi andnud

Ukraina droonirünnakud on augustis rivist välja viinud ligikaudu 17 protsenti Venemaa naftatöötlusvõimest, selgub Reutersi arvutustest. Samas prognoositakse, et töötavad rafineerimistehased suurendavad tootmist, et mõju leevendada.

Ukraina on sel kuul suurendanud droonirünnakuid Venemaa rafineerimistehaste ja eksporditaristu pihta, sihtides sel viisil riigi suurimat rahastusallikat.

Reutersi arvutuste kohaselt ulatus Venemaa seiskunud naftatöötlusvõimsuse kogumaht augustis rekordilise 6,4 miljoni tonnini kuus, mis on 65 protsenti rohkem kui varasemates hooldusplaanidel põhinevates prognoosides.

Arvutused näitavad, et droonirünnakud erinevatele rafineerimistehaste pihta on sel kuul põhjustanud kokku 3,1 miljoni tonni ulatuses seiskumisi, mis moodustab 48 protsenti kogu seisakust.

Ukraina rünnakud on sel kuul rivist välja viinud umbes 17 protsenti Venemaa naftatöötlusvõimsusest, mis vastab umbes 1,2 miljonile barrelile päevas.

Arvutused näitavad, et seisak ületab 2020. aasta mai COVID-19 pandeemiast tingitud tipptaset ja 2022. aasta maid, mis järgnes Venemaa sissetungile Ukrainasse.

Ukraina on augustis rünnanud mitmeid Venemaa suuri rafineerimistehaseid, sealhulgas Sõzranis ja Volgogradis. Samuti ründas Ukraina Läänemere ääres asuvat Ust-Luga sadamat ning rajatisi Rjazanis ja Lõuna-Venemaal.

Venemaa teatas neljapäeval, et kustutas tulekahju naftatöötlustehases Krasnodari lõunaosas. Ukraina kinnitas, et oli öösel rünnanud kahte rafineerimistehast, põhjustades mõlemas tulekahju.

Rafineerimisvõime kadu suunab Venemaad naftat rohkem eksportima

Rünnakud naftatöötlusrajatiste vastu on suunanud Venemaad toornaftat rohkem eksportima. Washington avaldab samal ajal aga Hiinale ja Indiale survet vähendada Vene nafta ostmist.

Augustis on ka Venemaa hooajaline bensiininõudlus turistide ja põllumeeste tõttu haripunktis. Moskva karmistas bensiinieksporti keelustavaid meetmeid juba juulis, enne rünnakute sagenemist, et tagada siseturu varustatus.

Mõnes Venemaa kontrollitavas Ukraina piirkonnas, Lõuna-Venemaal ja Venemaa Kaug-Idas on teatatud bensiinipuudusest ning autojuhid on tavapärase A-95 asemel asunud kasutama kallimat bensiini.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et Venemaa siseturg on kütusega täielikult varustatud ning olukord on kontrolli all. Igapäevasel pressikonverentsil ajakirjanikega ütles ta, et kütusehindade kõikumisel on erinevaid põhjuseid.

"Valitsus võtab aktiivselt kasutusele meetmeid, et tagada energia ja bensiini hinnataseme stabiilsus," ütles Peskov, tuues ühe näitena bensiiniekspordi keelu.

Tööstusallikate sõnul aitab töötavate rafineerimistehaste suurenenud tootmismaht leevendada droonirünnakute ja hooldustööde mõju. Hinnanguliselt langeb tootmine sel kuul umbes viis protsenti.