Ukraina on 45 päevaga andnud löögi 12 Venemaa naftatöötlemistehasele

2. augustil ründas Ukraina Rjazani ja Novokuibõševski naftatöötlemistehaseid.

Meedia teatel seiskus ettevõttesse Rosnefti kuuluva Rjazani naftatöötlemistehase kaks peamist naftatöötlemisüksust. Selle tulemusel kadus umbes pool tehase rafineerimisvõimsusest.

Samaara linnast 20 kilomeetri kaugusel asuv Novokuibõševski rafineerimistehas on rahvusvaheliste sanktsioonide all. Rafineerimistehas kuulub Rosneftile, Venemaa riigi kontrolli all olevale energiaettevõttele, millele Ameerika Ühendriigid kehtestasid sanktsioonid 2014. aastal pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt.

7. augustil ründas Ukraina Krasnodari krais asuvat Afipski naftatehast. Ukraina relvajõudude teatel on selle tehase aastane töötlemismaht on 6,25 miljonit tonni, mis on 2,1 protsenti kogu Venemaa naftatöötlemise mahust. Droonitabamuse tagajärjel süttis gaasi ja gaasikondensaadi töötlemise seade.

10. augustil kinnitas Ukraina sõjavägi, et ründas öises droonirünnakus Venemaa Saraatovi oblastis asuvat naftatöötlemistehast.

Avalduses teatas peastaap, et Saraatovi naftatöötlemistehase rünnak põhjustas plahvatusi ja tulekahju.

This is the fourth plant destroyed in the last 8 days.

Preliminary, 10-12% capacities of all oil refineries in Russia have been destroyed pic.twitter.com/p7FimmlaNT — Evgen Istrebin (@evgen1232007) August 10, 2025

14. augustil ründas Ukraina Volgogradis asuvat naftatöötlemistehast, põhjustades rajatises võimsaid tulekahjusid ja naftalekke.

Vene naftagigandile Lukoilile kuuluv Volgogradi naftatöötlemistehas, mis on üks riigi suurimaid, on Venemaa täiemahulise agressioonisõja jooksul mitu korda Ukraina rünnakute alla sattunud. Venemaa meedia ja ametnikud teatasid rünnakutest rajatisele nii veebruaris kui ka märtsis 2025. Ukraina peastaap kinnitas droonirünnakut rafineerimistehase vastu jaanuaris.

Another night another successful drone strike against critical infrastructure in Russia, with reports of a Ukrainian drone attack earlier tonight against the Lukoil Oil Refinery in the Volgograd Oblast, one of the largest refineries in all of Russia. Several fires can be seen… pic.twitter.com/8ZFuY2PzEu — OSINTdefender (@sentdefender) August 14, 2025

15. augustil teatas Ukraina sõjavägi, et ründas öösel Venemaa Samaara oblastis asuvat Sõzrani naftatöötlemistehast.

Telegrami sõnumirakenduses avaldatud avalduses teatas Kiievi sõjavägi tulekahjust ja plahvatustest rafineerimistehases.

Rünnak toimus Sõzranis, mis on Samaara oblasti suuruselt kolmas linn. Sõzran asub umbes 811 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Rafineerimistehas on üks Venemaa energiafirma Rosnefti suurimaid rajatisi ning varustab kütust sõjaväeüksustele Kesk- ja Lõuna-Venemaal, teatas Ukraina-meelne Telegrami kanal Crimean Wind.

19. augustil andis Ukraina taas tabamuse Volgogradi naftatöötlemistehasele.

21. augustil sai tabamuse Venemaal Rostovi oblastis asuv Novošahtinski naftatöötlemistehas, mis süttis põlema

Novošakhtinski linn asub umbes 10 kilomeetri kaugusel Venemaa-Ukraina piirist ja üle 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Kaadrid rafineerimistehase rünnaku tagajärgedest näitasid tõusvat suitsu ja leeke.

Russia's Novoshakhtinsk oil refinery suffered a major fire overnight after multiple Ukrainian attack drones hit the facility.



Seen here, one of the refinery's main process units burns. pic.twitter.com/8iWmH7LWN4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 21, 2025

Novošakhtinski rafineerimistehas toodab aastas väidetavalt kuni 7,5 miljonit tonni naftatooteid.

24. augustil ründas Ukraina taaskord Sõzrani naftatöötlemistehast.

28. augustil said tabamuse Kuibõševi naftatöötlemistehas, mis asub umbes 800 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist, ja taaskord ka Krasnodari krais asuv Afipski naftatöötlemistehas.

Several fires burn and additional explosions can be seen tonight at the Kuibyshev Oil Refinery in the Samara Oblast of Southern Russia, over 800km from Ukraine, following a large-scale drone attack against Russian military and infrastructure sites by the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/WLx7LQVJ3O — OSINTdefender (@sentdefender) August 28, 2025

Ukraina drooniväe ülem teatas toona, et Kuibõševi naftatöötlemistehas tootis aastas seitse miljonit tonni naftat, mis moodustab 2,5 protsenti kogumahust. Afipski naftatehas tootis samas 6,25 miljonit tonni naftat aastas, mis moodustab 2,2 protsenti kogumahust.

30. augustil ründas Ukraina Krasnodari krais asuvat naftatöötlemistehast ning ka Sõzrani naftatöötlemistehast. Sõzrani rafineerimistehast ründasid Ukraina väed ka 15. ja 24. augustil.

5. septembril sai taaskord löögi Rjazani rafineerimistehas, mis on üks Venemaa neljast suurimast naftatöötlemistehasest. Tehas on Venemaa riikliku energiakontserni Rosnefti omanduses.

7. septembril ründas Ukraina Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehast.

Laupäeval, 13. septembril sai tabamuse üks riigi suurmaid, Novo-Ufa Oil rafineerimistehas. Rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju.

Pühapäeval, 14. septembril ründas suurt Kiriši tehast, mille tagajärjel puhkes tulekahju.

Surgutneftegazi Kiriši naftatöötlemistehas on üks Venemaa kahest suurimast naftatöötlemistehasest. See töötleb umbes 17,7 miljonit tonni (355 000 barrelit päevas) Venemaa toornaftat aastas, mis moodustab 6,4 protsenti riigis töödeldavast naftast.