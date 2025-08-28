Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

Frank Kutter OÜ teatas, et on sunnitud lõpetama tootmistegevuse seoses sigade Aafrika katku (SAK) levikuga. Põllumajandus- ja toiduamet on teinud ettevõttele ettekirjutuse peatada tootmine katkupiirkonnas ning hävitada kogu olemasolev tooraine ja toodang.

Ettevõte on otsinud võimalusi tegevuse jätkamiseks, kuid kuna riik on 27. augustil 2025 kinnitanud, et SAK-ist tingitud tootmise peatamise ja toodangu hävitamisega tekkinud kulusid ei hüvitata, puudub Frank Kutter OÜ-l majanduslik võimalus tootmist jätkata.

"See on äärmiselt raske otsus, kuid kahjuks vältimatu. Oleme andnud endast kõik, et leida lahendusi, kuid kehtivate piirangute ja saamata jäävate kompensatsioonide tõttu ei ole ettevõtte tegevuse jätkamine enam võimalik," ütles Frank Kutter OÜ juhatuse liige Johanna Maripuu.

Ettevõtte tegevuse lõpetamisega kaasneb kõigi töötajate koondamine – nende seas 34 tootmistöötajat ja 9 kontoritöötajat. Tegemist on kollektiivse koondamisega vastavalt töölepingu seadusele.

Töötajatega peetakse lähinädalatel nõupidamisi ning koostöös töötukassaga pakutakse tuge ja nõustamist, et leida edasisi võimalusi tööelus.

26. juulil tuvastati Raplamaal Kehtna vallas sigade Aafrika katku (SAK) nakatumine pea 4000 seaga Frank Kutteri lihatööstusele kuuluvas Petlema farmis.

SAK ei ole nakkav teistele loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda, kui puutuvad kokku viirusega nakatunud materjalidega. Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete ja muu abil, kui neid pole hoolikalt puhastatud ja seejärel desinfitseeritud.