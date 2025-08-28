X!

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

Eesti
Lihatööstus Frank Kutter.
Lihatööstus Frank Kutter.
Eesti

Frank Kutter OÜ teatas, et on sunnitud lõpetama tootmistegevuse seoses sigade Aafrika katku (SAK) levikuga. Põllumajandus- ja toiduamet on teinud ettevõttele ettekirjutuse peatada tootmine katkupiirkonnas ning hävitada kogu olemasolev tooraine ja toodang.

Ettevõte on otsinud võimalusi tegevuse jätkamiseks, kuid kuna riik on 27. augustil 2025 kinnitanud, et SAK-ist tingitud tootmise peatamise ja toodangu hävitamisega tekkinud kulusid ei hüvitata, puudub Frank Kutter OÜ-l majanduslik võimalus tootmist jätkata.

"See on äärmiselt raske otsus, kuid kahjuks vältimatu. Oleme andnud endast kõik, et leida lahendusi, kuid kehtivate piirangute ja saamata jäävate kompensatsioonide tõttu ei ole ettevõtte tegevuse jätkamine enam võimalik," ütles Frank Kutter OÜ juhatuse liige Johanna Maripuu.

Ettevõtte tegevuse lõpetamisega kaasneb kõigi töötajate koondamine – nende seas 34 tootmistöötajat ja 9 kontoritöötajat. Tegemist on kollektiivse koondamisega vastavalt töölepingu seadusele.

Töötajatega peetakse lähinädalatel nõupidamisi ning koostöös töötukassaga pakutakse tuge ja nõustamist, et leida edasisi võimalusi tööelus.

26. juulil tuvastati Raplamaal Kehtna vallas sigade Aafrika katku (SAK) nakatumine pea 4000 seaga Frank Kutteri lihatööstusele kuuluvas Petlema farmis.

SAK ei ole nakkav teistele loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda, kui puutuvad kokku viirusega nakatunud materjalidega. Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete ja muu abil, kui neid pole hoolikalt puhastatud ja seejärel desinfitseeritud. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:05

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

17:56

Hando Sutter: faktid peaministri väiteid ei toeta

17:44

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

17:29

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

17:23

Välisministeerium kutsus seoses öiste rünnakutega Kiievile välja Venemaa ajutise asjuri

17:14

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

17:06

Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

16:50

Kohus seiskas Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamise

16:44

Raadio 2 tähistab reedel taas bändisärgipäeva

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

17:14

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Trump ründas Sorost

06:56

Teadlane: ministeeriumi ettepanekud sündimuse suurendamiseks on mõistlikud

14:31

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

27.08

Septembrist peavad koolid arvestama huvikoolides õpituga

ilmateade

loe: sport

18:05

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

17:44

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

17:31

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

17:06

Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

loe: kultuur

16:43

VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaarium põhineva lavastusega

14:59

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

loe: eeter

16:44

Raadio 2 tähistab reedel taas bändisärgipäeva

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

Raadiouudised

15:35

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

15:25

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo