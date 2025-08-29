Saksa droonitootja sai Ukraina sõja tõttu tuule tiibadesse

Kiiev januneb Venemaa agressiooni tõttu uute droonide järele ning seetõttu suurendab Saksa tehnoloogiafirma Quantum-Systems oma kohalolekut Ukrainas. Droonitootja kogub Ukrainas lahingukogemusi ning avab riigis uusi tehaseid.

"Kogu droonitööstuse areng tuleb otse Donbassist, mitte Silicon Valleyst," ütles Quantumi tippjuht Matthias Lehna.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et seetõttu suurendab Quantum oma tootmist Ukrainas. Seal asuvad tehased teevad aga koostööd Quantumi tehastega, mis asuvad Saksamaal.

Firma on viimaste aastate jooksul rajanud Ukrainasse mitu tehast, lisaks on ettevõttel olemas veel tootmis- ja tarneliinid nii Saksamaal, USA-s kui ka Austraalias.

NATO aitab kehtestada standardeid, kuid katsetused toimuvad juba Ukraina rindel. Üheks näiteks on tehisintellekti kasutav uuendatud luuredroon Vector, mida esitleti sel nädalal. Quantumi Ukraina üksuse juhi sõnul suudab drooni andur heli põhjal tuvastada vaenlase suurtükiväge ja muid relvi.

"Me testime seda praegu koos nende raketi- ja suurtükiväe juhtkonnaga, et panna paika ulatus, täpsus. Me viime läbi testid, et nende uuendustega saaks Ukraina relvajõud need kasutusele võtta," ütles Quantumi Ukraina üksuse juht.

Kiiev loodab, et Quantumi edusammude tõttu pööravad ka teised lääne tehnoloogiafirmad oma pilgu Ukraina poole.

Vene õhurünnakute tõttu on Quantum vähendanud riske ning hajutanud oma tootmise üle kogu Ukraina. Need tehased teevad siis koostööd Euroopas asuvate tootmisliinidega. Tänu nendele meetmetele suudab Quantum nüüd Ukrainas toota kuni 80 drooni kuus. Saksamaal asuvad tehased toodavad umbes 120 drooni kuus.

Selline mudel sobib Quantumile hästi.

"Kuigi Saksa inseneriteadus on täpne, otsitakse mõnikord lahendusi, mis võtavad rohkem aega, sest seda meil Saksamaal on. Aga ma arvan, et kiireloomulisuse tunne, Ukraina arendustegevus ja Saksa inseneriteaduse tipptase toimivad siin (Ukrainas) ideaalselt," märkis Lehna.