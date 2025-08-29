X!

Saksa droonitootja sai Ukraina sõja tõttu tuule tiibadesse

Välismaa
Quantum-Systemsi droon Vector
Quantum-Systemsi droon Vector Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/David Young
Välismaa

Kiiev januneb Venemaa agressiooni tõttu uute droonide järele ning seetõttu suurendab Saksa tehnoloogiafirma Quantum-Systems oma kohalolekut Ukrainas. Droonitootja kogub Ukrainas lahingukogemusi ning avab riigis uusi tehaseid.

"Kogu droonitööstuse areng tuleb otse Donbassist, mitte Silicon Valleyst," ütles Quantumi tippjuht Matthias Lehna. 

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et seetõttu suurendab Quantum oma tootmist Ukrainas. Seal asuvad tehased teevad aga koostööd Quantumi tehastega, mis asuvad Saksamaal. 

Firma on viimaste aastate jooksul rajanud Ukrainasse mitu tehast, lisaks on ettevõttel olemas veel tootmis- ja tarneliinid nii Saksamaal, USA-s kui ka Austraalias.

NATO aitab kehtestada standardeid, kuid katsetused toimuvad juba Ukraina rindel. Üheks näiteks on tehisintellekti kasutav uuendatud luuredroon Vector, mida esitleti sel nädalal. Quantumi Ukraina üksuse juhi sõnul suudab drooni andur heli põhjal tuvastada vaenlase suurtükiväge ja muid relvi. 

"Me testime seda praegu koos nende raketi- ja suurtükiväe juhtkonnaga, et panna paika ulatus, täpsus. Me viime läbi testid, et nende uuendustega saaks Ukraina relvajõud need kasutusele võtta," ütles Quantumi Ukraina üksuse juht. 

Kiiev loodab, et Quantumi edusammude tõttu pööravad ka teised lääne tehnoloogiafirmad oma pilgu Ukraina poole. 

Vene õhurünnakute tõttu on Quantum vähendanud riske ning hajutanud oma tootmise üle kogu Ukraina. Need tehased teevad siis koostööd Euroopas asuvate tootmisliinidega. Tänu nendele meetmetele suudab Quantum nüüd Ukrainas toota kuni 80 drooni kuus. Saksamaal asuvad tehased toodavad umbes 120 drooni kuus. 

Selline mudel sobib Quantumile hästi.

"Kuigi Saksa inseneriteadus on täpne, otsitakse mõnikord lahendusi, mis võtavad rohkem aega, sest seda meil Saksamaal on. Aga ma arvan, et kiireloomulisuse tunne, Ukraina arendustegevus ja Saksa inseneriteaduse tipptase toimivad siin (Ukrainas) ideaalselt," märkis Lehna.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:13

Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

15:53

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il kolmanda medali

15:52

RALLIBLOGI | Tänak tõusis Paraguay rallil neljandaks, Neuville raskustes Uuendatud

15:50

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

15:45

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

15:36

Põhjala tehases toimub teist korda džässifestival Nanana

15:29

Animafilm "Yummy" teleesilinastub Arte kanalil

15:23

Eesti esimesed digiraadio saatjad lähevad ametlikult eetrisse

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

15:20

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:36

Alijev kritiseeris enneolematult teravalt Venemaad

28.08

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

11:00

USA kiitis heaks 3350 raketi müügi Ukrainale Uuendatud

28.08

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

04:40

Automaksu kaotamise idee annab madalseisus automüügile uue hoobi

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Indrek Neivelt: numbrimaagia 800 miljoni euroga

28.08

Sõja 1282. päev: Vene õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

09:15

Automüüja: eestlased ostavad üha odavamaid ja vanemaid autosid

28.08

Saks: selleks, et bensiinipuudus Moskvas tekiks, peab Ukraina veel vaeva nägema

ilmateade

loe: sport

16:13

Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

15:53

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il kolmanda medali

15:52

RALLIBLOGI | Tänak tõusis Paraguay rallil neljandaks, Neuville raskustes Uuendatud

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

loe: kultuur

15:36

Põhjala tehases toimub teist korda džässifestival Nanana

15:29

Animafilm "Yummy" teleesilinastub Arte kanalil

14:29

Uue muusika reede: Sabrina Carpenter, Meelik, Blood Orange, Kermo Murel

12:56

Sinijärve raamatusoovitused: "Tulemägi" on ekslevalt eksootiline ja inimliku igapäevane

loe: eeter

15:23

Eesti esimesed digiraadio saatjad lähevad ametlikult eetrisse

13:36

ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

11:13

Aleksandra Murre: 17. sajandil kujutati iga lille tagamõttega

09:37

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

Raadiouudised

12:40

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

12:30

Teise kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

12:25

Laupäeval sajab kohati vihma

12:20

Raadiouudised (29.08.2025 12:00:00)

09:55

Rohelised seavad valimiste peateemadeks teenuste kättesaadavuse ja elukeskkonna

09:50

Euroopa Komisjon plaanib kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale

09:45

Tallinnas elab tänavail poolsada kodutut

09:45

Ilm püsib vihmane

09:20

Raadiouudised (29.08.2025 09:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo