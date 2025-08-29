X!

Eesti esimesed digiraadio saatjad lähevad ametlikult eetrisse

Eesti
DAB autoraadios
Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Alates esmaspäevast, 1. septembrist alustavad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Koerus ja Valgjärvel tööd digiraadio DAB+ saatjad, mille kaudu saab kuulata kokku 23 erinevat raadiokanalit, sh nelja Eesti Rahvusringhäälingu raadiojaama.

Võrreldes analoogtehnoloogial põhineva ultralühilaine ehk FM-iga pakub DAB+ paremat ja ühtlasemat helikvaliteeti ning suuremaid lisateenuste võimalusi. Digiraadio ekraanil saab edastada täiendavat sisu ja ka ohuteavitusi.

"Ehkki DAB+ näol on tegemist digitaalse lahendusega, pole selle kaudu raadio kuulamiseks tarvis internetiühendust, vaid piisab ainult DAB+ võimekusega raadiovastuvõtjast," märkis Levira juhatuse liige ja meediateenuste direktor Indrek Lepp.

Senine ultralühilaine ehk FM-saatjate võrk jätkab DAB+ kõrval samuti tööd.

"Eestis on jätkuvalt palju raadiovastuvõtjaid, millel puudub DAB+ võimekus, mistõttu on oluline säilitada ka FM-saatjavõrgu töö. See on eriti oluline võimalikus kriisiolukorras, kus info peab jõudma nii paljude Eesti inimesteni kui võimalik," sõnas Lepp.

1. septembrist on DAB+ platvormil kuulamiseks 23 raadiokanalit, teiste seas ka mitu muusikakanalit. Üks sellistest on Raadio 2 muusikakanal R2 Altpop, kus kõlab ööpäevaringselt valik popmuusika alternatiivsematest paladest.

Rahvusringhäälingu jaamadest on DAB+ platvormil 1. septembrist olemas Vikerraadio ja venekeelne Raadio 4 ning seni vaid Tallinnas ja veebis kuulatav Raadio Tallinn.

Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

DAB+ digiraadio on Eestis testteenusena olnud eetris alates 2022. aasta detsembrist. "Seoses sellega, et digiraadio testvõrk lõpetab töö ja sisse lülitatakse alaline DAB+ saatjate võrk, on esmaspäeva, 1. septembri südaööst kuni orienteeruvalt hommikul kella 6-ni digiraadio eetris vaikus," rääkis Lepp.

DAB+ vastuvõtja on kohustuslikuna olemas kõikidel uutel autodel alates 2021. aastast. Samuti võivad seda toetada vanemad automudelid. Kodus kuulamiseks saab soetada DAB+ raadioaparaadi, mida müüakse elektroonikapoodides väga erinevas hinnaklassis mõnekümnest eurost alates. Uut seadet soetades tasub vaadata, et see oleks kindlasti DAB+ toega. 

Septembri alguses alustavad tööd DAB+ saatjad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Koerus ja Valgjärvel. Oktoobrikuu jooksul lisanduvad viiele DAB+ saatejaamale ka Haapsalu, Kohtla-Nõmme Ida-Virumaal, Orissaare Saaremaal ja Pehka Lääne-Virumaal, lisas Lepp.

Turu-Uuringute AS-i sel aastal läbi viidud uuringu kohaselt on digiraadiot kuulanud 11 protsenti Eesti elanikkonnast ja DAB+ võimekusega raadiovastuvõtjaid on hinnanguliselt 120 000.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

