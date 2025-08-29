X!

Laupäeva õhtu tuleb selgem kui hommik

ilm
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Kui päeval muudavad rasked pilved taeva halliks, siis õhtutundidel saavad võimust märksa soojemad toonid.

Saabuval ööl liigub täituv madalrõhkkond Soome rannikule. Sajuvöönd liigub öösel Eesti kohalt kirdesse, seega päeval esineb sajuhooge veel vaid kohati. Pühapäeva öösel õhurõhk Läänemere kohal veidi tõuseb. Ilm on rahulik, kuid jätkuvalt üpriski pilvine. Hommikuks liigub Poolast Leedu kohale osatsüklon, MIS päeval üle Läti idaosa Venemaale suundub. See toob tugevat vihma Lätti ja Leetu, päeval ka Eesti lõuna- ja idaossa.

Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, Põhja- ja Kesk-Eestis on sadu paiguti tugev ja on äikeseoht. Kohati on ka udu. Ida- ja kagutuul pöördub edelasse puhudes kiirusega 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Õhusooja on öösel 13..17°C.

Laupäeva hommik tuleb valdavalt pilvine. Paiguti sajab vähest vihma ja püsib udu. Tuul puhub lõunakaarest 2-8, saartel ja läänerannikul edelast ja läänest iiliti 12 m/s. Sooja on ikka 13..17°C.

Päeval on Põhja-Eestis pilvine, Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärastlõunal on sadusid peamiselt Põhja-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Sooja on oodata 17..21, Kagu-Eestis kuni 23°C.

Õhtu tuleb pilves selgimistega ning Põhja-Eestis võib kohati ka kergelt vihma rabistada. Puhub nõrk, põhjarannikul iiliti mõõdukas läänekaaretuul ning sooja on 15..18°C.

Augusti lõpp tuleb üpriski pilvine ja vihmane ning sooja on keskmiselt 18 kraadi.

Uus nädal algab vahelduva pilvisusega. Kui 1. septembril, esmaspäeval sajab kohati nõrka hoovihma, siis teisipäev tuleb peamiselt sajuta. Samas kolmapäeva pärastlõunal on saartel juba taas vihma oodata. Ja justkui koolilaste narritamiseks, läheb ilm septembri alguses veidi soojemaks. Esmaspäeval on sooja keskmiselt 20, teisipäeval ja kolmapäeval 21 kraadi.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

