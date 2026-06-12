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Nädalavahetusel on oodata pilves ja vihmast ilma

ilm
Vihm
Vihm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Laupäeva ööl taandub Baltimaade kohale sirutunud kõrgrõhuhari lõunasse ning mõjusamaks saavad meid läänest ja idast piiravad madalrõhkkonnad. Pilvisus taas tiheneb ja öö tuleb Ida-Eestis vihmane. Päeval liigub idapoolne madalrõhkkond Peipsi tagant Peterburi lähistele ning sadu laieneb ka lääne poole. Õhtul pole välistatud ka äike. Pühapäeval liigub kirdepoolne madalrõhkkond üle Soome lõunaosa Botnia lahele ja teine kese Skandinaaviast Läänemerele. Tihedam sajuala koondub päevaks Rootsi kohale, kuid hoovihmasid jagub ka mujale Läänemere ümbrusese. Õhumass püsib meil ikka jahe.

Saabuv öö tuleb Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, ida pool pilvisem ja vihmasem. Puhub nõrk, valdavalt läänekaare tuul ning õhusooja on 7 kuni 13 kraadi.

Laupäeva hommikul on Mandri-Eestis pilves selgimistega, saartel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning saarte rannikul on paiguti ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, Ida-Eestis loodetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kuid hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel kagu- ja idatuul, Ida-Eestis loodetuul 4-10, iiliti kuni 15 m/s. Sooja on oodata 13 kuni 18 kraadi.

Õhtul on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Tuul puhub loodest ja läänest, saartel ja läänerannikul idast ja kagust 4-10, Peipsi ääres ja Virumaa rannikul iiliti 15 m/s. Sooja on õhtul 10 kuni 14 kraadi.

Teisipäevani püsib ilm üpriski ühetaoline: taevas on muutlik, mitmel pool sajab hoovihma ning pärastlõunati on kohati ka äikest oodata. Kolmapäeva pärastlõunal hakkab pilvisus hõrenema. Kui ennelõuna tuleb veel vihmane, siis pärastlõunal jääb sademeidki vähemaks. Sooja on järgnevail päevil keskmiselt 17, teisipäeval 18 kraadi.
Nii et ilm on ikka tujukas ja veidi jahedavõitu, nagu see juunis ju ikka kipubki olema.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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