Michal von der Leyenile: raha on kaitsesse juurde vaja juba enne uut EL-i eelarvet

Ursula von der Leyen ja Kristen Michal Ämaris
Euroopa kaitsevõime suurendamiseks tuleb lisaraha leida juba enne järgmist Euroopa Liidu pikaajalist eelarvet, ütles Eesti peaminister Kristen Michal laupäeval Ämari lennubaasis toimunud kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

Michali sõnul ei olnud julgeolek pikka aega Euroopa Liidus fookuses, kuid viimastel aastatel on hakatud tegema julgeid ja vajalikke otsuseid Euroopa kaitsevõime parandamiseks, mille heaks näiteks on tema sõnul Euroopa Komisjoni laenuinstrument SAFE.

Michali sõnul plaanib Eesti selle toel laenata tulevatel aastatel kuni 3,6 miljardit eurot, et rahastada kaitsekulude tõstmist üle viie protsendi SKP-st.

Siiski tuleb Eesti valitsusjuhi hinnangul leida kaitsesse lisaraha juba enne järgmist eelarveperioodi.

"Julgeolekuolukord ei ole paranenud. Tuleb senisest enam toetada neid riike, kes Euroopa kollektiivsesse julgeolekusse rohkem investeerivad," lausus Michal.

"Hiljutised drooniintsidendid näitavad, et peame oma õhukaitsevõimekust tõhustama," lisas Michal. "Eesti seda ka teeb, kuid Euroopa Liidu täiendav toetus võimaldaks meil kiiremini rajada tugeva droonimüüri, ning hoida meie ühise välispiiri turvalisena."

Veel arutati kohtumisel, kuidas saaks Euroopa Liit veelgi enam Ukrainat Venemaa agressioonisõjas toetada. "Venemaa jätkab ja isegi intensiivistab oma julmi rünnakuid ukrainlaste vastu ka kaugel rindejoonest. See näitab selgelt, et Putin ei otsi rahu," lausus peaminister.

Michal rõhutas, et survet Venemaale tuleb tõsta. "See tähendab karmimaid sanktsioone ja meie sõjalise toetuse suurendamist Ukrainale," ütles Michal, lisades, et ka Venemaa külmutatud varad tuleb Ukraina heaks kasutusele võtta.

"Samuti tuleb kiiresti edasi liikuda Ukraina Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimistega, sest ukrainlased on oma kodutöö ära teinud," ütles Michal.

Pärast kohtumist tegid Michal ja von der Leyen Ämari lennubaasis ühise ringkäigu, kus said tutvuda nii kaitseväe ja siinsete liitlaste tehnika kui ka Eesti kaitsetööstuse ettevõtete toodanguga.

Kohtumisel osalesid ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ning Euroopa Komisjoni kaitse ja kosmose volinik Andrius Kubilius.

Von der Leyeni ja Michali pressikonverentsi video. Pressikonverents oli inglise keeles ilma tõlketa.

Toimetaja: Marko Tooming

