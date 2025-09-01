Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas

Eesti-Soome elektriühendus Estlink 1 on rikke tõttu Espoo konverterjaamas Soome poolel tööst väljas.

Estlink 1 katkestus algas kell 5.46 esmaspäeva hommikul.

Fingridi avaldatud esmase kiire turuteate järgi jääb ühendus tööst välja esmaspäevase kauplemispäeva lõpuni elektribörsil. Rikke üksikasjade selgusemisel võib katkestuse pikkus muutuda.

Estlink 1 võimsus on 350 megavatti. Ühendus alustas tööd 2007. aastal.

Estlink 1 oli eelmisest esmaspäevast reedeni plaanilises aastahoolduses. Hooldusseisaku mõju elektriturule oli Eleringi teatel väiksem kui oleks olnud talvel.