Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat

Estlink 1 katkestus algas kell 5.46 esmaspäeva hommikul. Eleringist öeldi ERR-ile, et teadaoleva info kohaselt ei ole tegemist sabotaažiga, vaid tehnilise rikkega, mida tuleb aeg-ajalt ette. Rike puudutab konverterjaama, mitte kaablit.

Soome süsteemioperaator Fingrid teatas, et rike on konverterjaama reaktoris.

Eleringist lisati, et kui taastuvenergiat on Balti riikides parajasti palju, ei ole Eesti-Soome ühendusel olulist hinnamõju ning et hinnamõju hakkab pigem ilmnema olukordades, kus taastuvelektri toodang on madal ja elektri hind hakkab sõkltuma Baltimaade gaasielektrijaamadest ja Eesti põlevkivijaamadest.

"Näiteks viimastel nädalatel on esinenud tunde, kus impordivajaduse katab ära Estlink 2 (650 megavatti) ning nendel tundidel EstLink 1 eelmise nädala hooldus hinnamõju ei avaldanud. Küll aga võib olukord elektriturul muutuda igapäevaselt, seega teatav mõju päev-ette elektrihinnale kindlasti on," lausus Eleringi pressiesindaja Liis Eiser.

Estlink 1 võimsus on 350 megavatti. Ühendus alustas tööd 2007. aastal.

Estlink 1 oli eelmisest esmaspäevast reedeni plaanilises aastahoolduses. Hooldusseisaku mõju elektriturule oli Eleringi teatel väiksem, kui oleks olnud talvel.