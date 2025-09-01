X!

Alexela prognoosib Estlink 1 ootamatu remondi mõjuks sendi kWh kohta

EstLink 1.
EstLink 1. Autor/allikas: Elering
Estlink 1 ootamatu remondi keskmine mõju elektri hinnale Eestis saab olema üks sent kilovatt-tunni ehk 10 eurot megavatt-tunni kohta, prognoosib Alexela. Mõju hinnale võib suureneda remondi kolmandal nädalal.

Esmaspäeval selgus, et Soome ja Eesti 350-megavatine elektriühendus Estlink 1 on remondis järgmised kolm nädalat ning pannakse praeguse seisuga tööle 24. septembri esimestel tundidel. 

Eleringi esindaja ütles ERR-ile, et teadaoleva info järgi ei ole tegemist sabotaažiga, vaid tehnilise rikkega, millised tuleb aeg-ajalt ette. Rike puudutab konverterjaama, mitte kaablit. 

Soome süsteemioperaator Fingrid teatas, et rike on konverterjaama reaktoris.

Eleringi esindaja selgitas, et kui taastuvenergiat on Balti riikides parajasti palju, ei ole Eesti-Soome ühendusel olulist hinnamõju ning et hinnamõju hakkab pigem ilmnema olukordades, kus taastuvelektri toodang on madal ja elektri hind hakkab sõltuma Baltimaade gaasielektrijaamadest ja Eesti põlevkivijaamadest.

"Näiteks viimastel nädalatel on esinenud tunde, kus impordivajaduse katab ära EstLink 2 (650 megavatti) ning nendel tundidel EstLink 1 eelmise nädala hooldus hinnamõju ei avaldanud. Küll aga võib olukord elektriturul muutuda igapäevaselt, seega teatav mõju päev-ette elektrihinnale kindlasti on," lausus Eleringi pressiesindaja Liis Eiser.

Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles ERR-ile, et palju sõltub sellest, kui tuulised on ilmad, aga keskmistatult ütleb Alexela prognoos, et elektri hind Eestis on seetõttu kallim sendi võrra kilovatt-tunnist ehk 10 euro megavatt-tunnist.

Mõju ei ole suurem, sest ka Soomes pole hind tavapäraselt madal – hoolduses on nii Soome-Rootsi vaheline elektriühendus kui ka Soome tuumalektrijaamad.

Hinnamõju Eesti kahjuks võib suuremaks paisuda septembri kolmandal nädalal, kui hooldused peaksid lõppema, ütles Nõu.

Teisipäeval on elektri börsihind Eestis keskmiselt 125,7 eurot megavatt-tunni kohta ning tipptunnil ehk õhtul kaheksa ja üheksa vahel tõuseb hind pea 300 euroni. Esmaspäeval oli päeva keskmiseks hinnaks pea 120 eurot megavatt-tunnist.

Eelmise nädala keskmiseks kujunes 104 eurot ja augusti keskmiseks 77,3 eurot megavatt-tunni kohta.

Möödunud nädala oli Estlink 1 samuti tööst väljas, sest teostati korralist hooldust. Nõu sõnul oli selle mõju elektri hinnale Eestis sama ehk sent kilovatt-tunni kohta.  

