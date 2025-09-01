Reinsalu: minu ülesanne on survestada valitsust varasemat poliitikat korrigeerima

Riigikogu koguneb opositsiooni soovil erakorraliselt neljapäeval, et arutada automaksuga seonduvat. Kuna koalitsioon kohale tulla ei plaani, muudatusi lähiajal oodata ei ole.

Kolmapäeval teatas Eesti 200 esimees Kristina Kallas, et erakond teeb eelarveläbirääkimistel peaminister Kristen Michalile ettepaneku automaks kaotada, sest tegu on ebaõnnestunud maksuga. Sõnasabast haaras Isamaa juht Urmas Reinsalu, algatades riigikogu erakorralise istungi automaksu kaotamiseks juba neljapäeval.

"Rauda tuleb taguda kuni see on kuum ja kui on valitsus nõrgas seisus, siis on see risk kogu ühiskonnale. See kätkeb endas ka teatud võimalusi ja minu ülesanne on neid võimalusi ära kasutada ja survestada valitsust mingitele sammudele, mis tähendab nende varasema poliitika põhimõttelist korrigeerimist," sõnas Reinsalu.

Automaksu kaotamiseks peab riigikogu neljapäeval maratonistungil läbima seaduse muudatusteks kolm lugemist. Kohal peab olema vähemalt 51 saadikut. Juhtivkomisjon on rahanduskomisjon, mille esimees Annely Akkermann ütles esmaspäeval, kuidas tegelikult läheb.

"Neljapäeval ma arvan, et mõni kokkukutsuja läheb istungile, aga enamus ei näe põhjust kohale ilmuda," lausus Akkermann.

Enne teist lugemist saab esitada ettepanekuid ja seaduse muutmiseks peab juhtivkomisjon kokku kutsuma koosoleku.

"Rahanduskomisjon peab neid arutama ka. Mul ei ole olnud plaanis komisjoni esimehena seda komisjoni kokku kutsuda," lisas Akkermann.

"Aktuaalne kaamera" küsis Kristina Kallaselt, kas ta tunneb end Reinsalu käigu tõttu lollis olukorras.

"Mina tegin ettepaneku arutada riigieelarve läbirääkimistel automaksu tagasipööramist. See on arutelu, mis peab lähtuma eelarve võimalustest. See ei ole otsus võtta ja tühistada homme automaks," ütles Kallas.

Seni oli koalitsioonil plaan viia automaksu sisse õiguskantsleri soovitatud muudatused. Need tulevad novembri lõpuks, ütles Akkermann.

"Nüüd räägitakse, et hoopis automaksu soovitakse tühistada ja selles osas ei julge nüüd koalitsioon kohale tulla. Tuleb välja, et need on olnud kõik loosungid, aga reaalselt mitte ühtegi muutust ei ole," lausus keskerakondlasest riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.