X!

Eesti lõpetab osaluse Iraagis sõjalises operatsioonis Inherent Resolve

Välismaa
Foto: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Välismaa

Eesti lõpetab sel kuul osaluse Iraagis USA juhtimisel toimuvas rahvusvahelises sõjalises operatsioonis Inherent Resolve, mis on praegu Eesti suurim välismissioon. Operatsiooni juhi brigaadikindral Kevin Lamberti sõnul on koalitsioon saavutanud oma eesmärgi säilitada Iraagi suveräänsus ja võita ISIS-t sõjaliselt. Kõik liitlased on ka saanud kogemuse võrra rikkamaks.

Süüria kodusõja algusaastatel suutis äärmusrühmitus ISIS kasvatada sõjalist võimu ja haarata kontroll kindla valitsuseta piirkondades. Rühmitus laienes üle piiri ja 2014. aastal liikusid nad kiiresti edasi Iraagi põhjaosas. Riigi suveräänsuse säilitamiseks loodi rahvuvaheline koalitsioon, mis alustas Iraagi valitsuse kutsel ja USA juhtimisel sõjalist opratsiooni Inherent Resolve. Selle peamiseks eesmärgiks sai kohalike julgeolekujõudude koolitamine. Kokku on panustanud pea 90 riiki, suur hulk neist nii raha, varustuse kui ka vägedega.

"Eesti oli seal kohe alguses. 2016. aastal saatsite sõjalisi nõustajaid ja isikukaitsemeeskondi. Praeguseks on kokku pea 500 Eesti kaitseväelast osalenud sõjalisel operatsioonil, mis läheb minu arvates ajalukku, kui üks edukamaid maailmas. Oleme saavutanud oma eesmärgi säilitada Iraagi suveräänsus ja võita ISIS-t sõjaliselt. Nad ei ohusta enam otseselt Iraagi valitsust," sõnas Inherent Resolve sõjalise operatsiooni juht brigaadikindral Kevin Lambert.

Lamberti sõnul suudeti sõjalise operatsiooniga takistada ISIS-e vägivalla laienemist ja nii parandati kogu rahvusvahelist julgeolekukeskkonda. Ta on kindel, et äärmusrühmitus poleks lõpetanud Süüria ja Iraagiga.

"Oleme näinud ISIS-e laienemist Aafrikasse. Oleme näinud, kuidas ISIS alustas laienemist põhja ja ohustas Euroopat," sõnas Lambert.

Nüüd on olukord Iraagis niivõrd stabiilne, et sõjalist operatsiooni hakatakse koomale tõmbama. Vaikselt antakse julgeoleku tagamine ja ISIS-e alles jäänud rakukeste survestamine üle Iraagi jõududele. Eesti kaitseväelased naasevad koju sel kuul. Osa koalitsiooni liikmeid jääb riiki Iraagi valitsusega tehtud kahepoolsete lepingute alusel. Samas pole pinged Lähis-Idas kuhugi kadunud. Pigem vastupidi. Gazas on sõda. Iisraeli ja Iraani vihavaen jätkub. Süüria uue presidendi poliitika ja mineviku sidemed al-Qaedaga tekitavad küsimusi.

"Piirkonna laiemad ebastabiilsuse tekitajad mõjutavad julgeolekukeskkonda, kuid need jäävad Inherent Resolve'i operatsiooni tegevusalast väljapoole. Seega ma ei saa eriti kommenteerida, aga ütlen nii palju, et ISIS edenes 2014. aastal Süüria kindla valitsuseta aladel. Süürial on nüüd valitsus president al-Sharaa juhtimisel ja ISIS sooviks väga näha selle valitsuse ebaõnnestumist. Nad teevad kõik võimaliku Süüria destabiliseerimiseks," ütles Lambert.

Lamberti sõnul pole veel selge, kuidas kavatseb Süüria neid ähvardava ISIS-e murega tegeleda. Küll aga on selge, et Iraak ei soovi mingisuguste probleemide kandumist nende riiki. Brigaadikindral rõhutab taaskord, et koalitsiooni sõjaline operatsioon on olnud edukas ja kõik on saanud kogemuse võrra rikkamaks.

"Eesti panus on olnud väga kasulik. Nii teile, sest saite teha liitlaste ja partneritega koostööd, aga ka liitlastele ja partneritele, sest nad said teha Eestiga koostööd. Ida-Euroopa ja kogu Euroopa julgeoleku tagamine tulevikus toimub koalitsioonina, nii et minu arvates on äärmiselt väärtuslik, et olete saanud seda teha," lausus Lambert.

Lamberti arvates on oluline ka märkida, et Eesti panustas koalitsiooni ajal, kui meie enda piirkonna julgeolekuolukord muutus halvemaks.

"Julgeolekuga seoses on eestlastel lähiminevikust mälestus sellest, mida tähendab julgeolekukeskkond, mis ei soosi teie vabadust. Teate, mida see tähendab ja olete valmis ohverdama, et sinna enam kunagi tagasi sattuda. Olete valmis seda tegema mitte ainult oma tagaõues, aga ka rahvusvaheliselt, sest mõistate vastupidise tagajärgi rohkem kui paljud teised riigid ja rahvad," lisas Lambert.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:56

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

22:32

Pevkur: USA on vähem optimistlik Venemaa suhtes

22:18

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

22:05

"Välisilm" lahkas suhteid Armeenia ja Aserbaidžaani vahel

22:04

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

22:04

ETV spordisaade, 1. september

22:04

Eesti lõpetab osaluse Iraagis sõjalises operatsioonis Inherent Resolve

22:02

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:48

Kallas: Venemaa ei valmistu rahuks, vaid sõjaga jätkama

21:41

ERR Alaskal: põhjapõdratalus käib igal aastal külastajaid üle kogu USA

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:10

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

19:09

Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

16:50

Suri perearst Le Vallikivi

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi Uuendatud

18:07

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

13:50

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

22:04

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

07:23

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

14:08

Ukraina vahistas ülemraada endise spiikri tapmises kahtlustatava Uuendatud

10:30

Kriitikat saanud konverents toimub riigikogu asemel hotellis

ilmateade

loe: sport

22:56

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

22:04

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

22:04

ETV spordisaade, 1. september

21:22

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

loe: kultuur

18:50

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

18:45

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

17:18

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

17:12

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

loe: eeter

15:05

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

12:34

Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

11:15

Aigar Vaigu: süvenemine muudab keerulise õppeaine lihtsaks

10:11

Toitumisnõustaja: suhkrukrõbinad jätavad lapse kiiresti nälga

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

16:05

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

15:30

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

15:00

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

15:00

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

12:35

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

12:25

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

12:00

Kohvi hinna tõus tarbimist ei vähenda

09:35

Raadiouudised (01.09.2025 09:00:00)

09:00

Automaks on pannud ostma väiksema heitega autosid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo