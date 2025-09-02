Air Baltic hakkab Tallinnast Viini, Hamburgi ja Ateenasse lendama

Air Baltic teatas uutest sihtkohtadest 2026. aasta suvehooajal. Uute otselendudega on võimalik reisida Tallinnast Ateenasse, Hamburgi ja Viini.

Air Baltic andis teada, et lisas oma sihtkohtade hulka Ateena (Kreeka), Hamburgi (Saksamaa) ja Viini (Austria). Uusi lennuliine on võimalik kasutada 2026. aasta märtsi lõpust kuni sama aasta oktoobri lõpuni. Alguspunktiks on Tallinn.

Lennufirma teatas lisaks, et suurendab ka lendude sagedust kahel liinil: Kopenhaagen, kuhu tipphooajal läheb kuni seitse lendu nädalas (varasemalt neli) ja München, kuhu senise viie asemel, väljuks kuus lendu nädalas.