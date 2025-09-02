Otse kell 11: riigikogu erikomisjon arutab riigi rahalist seisu

Avalikule istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, rahandusministeeriumi esindajad, maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja maksude alal Raili Roosimaa ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on istungi keskmes rahandusministeeriumi eelmisel nädalal avaldatud majandusprognoos, aga ka üldisemalt ettevalmistused järgmise aasta riigieelarve koostamiseks.

"On murettekitav, et seesama majandusprognoos näitab, et kevadega võrreldes on majanduskasv palju väiksem kui mõned kuud tagasi ennustati. Soovime riigi praeguste reaalsetesse kuludesse ja tuludesse sisulist sissevaadet. Ning loomulikult soovivad nii komisjoniliikmed kui ka avalikkus teada väidetavalt vabaneva 800 miljoni euro tausta ja tegelikult vabanenud summa suurust," ütles Reinsalu.

Erikomisjoni istungil ei osale rahandusminister Jürgen Ligi, nimetades Reinsalu tegevust populistlikuks.

"Paar päeva enne korraliste istungite algust tahab Reinsalu oma juhitavasse erikomisjoni jooksutada rahandusministrit. Justkui eelarve pärast, aga seda me just hakkasime kokku panema. Ta teab täpselt, et sel ajal pole kerge leida aega ega ole eelarvest ka midagi rääkida. Eelarve on valitsuse kohus ja riigikogu saab hinnata ainult tulemust, kuid ei saa sekkuda protsessi," kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Ligi sõnul pole erakorraline istung põhjendatud. "Eesti poliitilises kultuuris on alati välditud erakorralisuse muljet. Seadusandja temperament peab olema hoopis teine ning ta peab sisendama riigist korrapära muljet. Aga populist muidugi erakordne on. Minu soovitus riigikogule selle peale on ignoreerida," kirjutas Ligi.