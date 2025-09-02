X!

Otse kell 11: riigikogu erikomisjon arutab riigi rahalist seisu

Eesti
{{1756786500000 | amCalendar}}
Eesti

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab teisipäeval erakorralisel avalikul istungil selle aasta kulusid ja tulusid riigieelarves. Kell 11 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Avalikule istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, rahandusministeeriumi esindajad, maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja maksude alal Raili Roosimaa ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on istungi keskmes rahandusministeeriumi eelmisel nädalal avaldatud majandusprognoos, aga ka üldisemalt ettevalmistused järgmise aasta riigieelarve koostamiseks.

"On murettekitav, et seesama majandusprognoos näitab, et kevadega võrreldes on majanduskasv palju väiksem kui mõned kuud tagasi ennustati. Soovime riigi praeguste reaalsetesse kuludesse ja tuludesse sisulist sissevaadet. Ning loomulikult soovivad nii komisjoniliikmed kui ka avalikkus teada väidetavalt vabaneva 800 miljoni euro tausta ja tegelikult vabanenud summa suurust," ütles Reinsalu.

Erikomisjoni istungil ei osale rahandusminister Jürgen Ligi, nimetades Reinsalu tegevust populistlikuks.

"Paar päeva enne korraliste istungite algust tahab Reinsalu oma juhitavasse erikomisjoni jooksutada rahandusministrit. Justkui eelarve pärast, aga seda me just hakkasime kokku panema. Ta teab täpselt, et sel ajal pole kerge leida aega ega ole eelarvest ka midagi rääkida. Eelarve on valitsuse kohus ja riigikogu saab hinnata ainult tulemust, kuid ei saa sekkuda protsessi," kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Ligi sõnul pole erakorraline istung põhjendatud. "Eesti poliitilises kultuuris on alati välditud erakorralisuse muljet. Seadusandja temperament peab olema hoopis teine ning ta peab sisendama riigist korrapära muljet. Aga populist muidugi erakordne on. Minu soovitus riigikogule selle peale on ignoreerida," kirjutas Ligi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:42

Kiirhinnang: augustis tõusid hinnad aastases võrdluses 6,2 protsenti Uuendatud

08:38

Trammis Eesti 200 kampaaniat lubanud TLT rikkus enda reegleid

08:35

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

08:13

Teise kvartali teenuste eksport kasvas kaheksa ja import 11 protsenti

08:10

Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

08:04

Otse kell 11: riigikogu erikomisjon arutab riigi rahalist seisu Uuendatud

07:21

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Lippus, Jašin, Järvan

07:04

Bessent Moskva-vastastest sanktsioonidest: kõik võimalused on laual

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

01.09

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi

01.09

Kriitikat saanud konverents toimub riigikogu asemel hotellis

01.09

Riigikogu koguneb erakorraliselt automaksu arutama

01.09

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

ilmateade

loe: sport

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

loe: kultuur

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

01.09

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

loe: eeter

01.09

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

01.09

Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

01.09

Aigar Vaigu: süvenemine muudab keerulise õppeaine lihtsaks

01.09

Toitumisnõustaja: suhkrukrõbinad jätavad lapse kiiresti nälga

Raadiouudised

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

01.09

Kohvi hinna tõus tarbimist ei vähenda

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 09:00:00)

01.09

Automaks on pannud ostma väiksema heitega autosid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo