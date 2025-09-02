X!

Prantsuse valitsusele on raha laenamine kalleim 16 aasta jooksul

Välismaa
Prantsusmaa peaminister Francois Bayrou
Prantsusmaa peaminister Francois Bayrou Autor/allikas: SCANPIX/ALAIN JOCARD/AFP
Välismaa

Prantsusmaa 30-aastaste valitsuse võlakirjade tootlus tõusis enam kui 16 aasta kõrgeimale tasemele investori murede tõttu riigi rahanduse pärast. Samal ajal alustas peaminister François Bayrou läbirääkimisi erakondadega, et vältida valitsuse kokkuvarisemist.

Prantsusmaa paremäärmuslik Rahvusrinne teatas esmaspäeval, et valmistub erakorralisteks valimisteks, eeldades, et opositsioonierakonnad kukutavad vähemusvalitsuse 8. septembriks kavandatud usaldushääletusel.

Peaminister François Bayrou alustas kohtumisi erakondadega toetuse saamiseks oma rangetele eelarveplaanidele, mille eesmärk on kärpida Prantsusmaa kasvavat võlakoormat. Peaminister soovib kokku hoida umbes 44 miljardit eurot, kuid tema plaan – mis sisaldab puhkusepäevade arvu vähendamist ja kulutuste kasvu külmutamist – on osutunud ebapopulaarseks.

Prantsusmaa 30-aastaste valitsuse võlakirjade tootlus tõusis 4,513 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2009. aasta juunist. Tootlus kasvas 6,5 baaspunkti võrra.

Väga pikaajalised valitsuse võlakirjad olnud müügisurve all, kuna turgudel oodatakse, et Saksamaa investeerimisplaanid koos tõenäolise kaitsekulutuste kasvuga euroala riikides tõstavad riigivõlga.

Saksamaa 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis nelja baaspunkti võrra 2,79 protsendini. Saksamaa 30-aastaste võlakirjade tootlus jõudis 14 aasta tipuni, ulatudes 3,41 protsendini.

Ühendkuningriigi 30-aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis kõrgeimale tasemele alates 1998. aastast.

Hispaania 30-aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis viie baaspunkti võrra 4,29 protsendini pärast seda, kui saavutas 4,297 protsendi taseme – kõrgeima taseme alates 2023. aasta novembrist.

Itaalia 30-aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis 4,661 protsendini, saavutades kõrgeima taseme alates aprillist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Le Monde

