Kaljulaid: kindlasti tõusetub küsimus Pevkuri tagasiastumisest

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) kirjutas riigikontrolli värske auditi valguses, et kindlasti tõusetub küsimus kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) tagasiastumisest. Sama tõsiselt peaks tema sõnul küsima, kas riigikaitsekomisjon on olnud oma ülesannete kõrgusel.

Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lepingutes hulga probleeme, mis ootavad kasvava kaitse-eelarve taustal kiiret lahendamist. Auditi ajal ilmnesid ka tõsised raskused kaitseministeeriumi valitsemisala asutustelt vajalike andmete kättesaamisega.

Riigikaitsekomisjoni kuuluv Kaljulaid märkis, et loomulikult peab maksumaksja raha kasutamisel olema korrektne ja vältima vigu, aga samas peab kõigil olema ka mõistmist, kui eksimused on tulenenud sellest, et on olnud väga kiire.

"Nüüd, mis puudutab poliitilist vastutust. Juhtumisi kogunes sel esmaspäeval erakorraliselt riigikogu riigikaitsekomisjon ning seal oli kohal ka kaitseminister. Minister oli kindlasti selleks ajaks teadlik, et riigikontrollilt tuleb tema juhitava ministeeriumi rahakasutuse kohta täiesti hävitav hinnang, aga ta ei öelnud selle kohta otseselt mitte ühtegi sõna," nentis opositsioonisaadik.

Kaljulaidi sõnul tõusetub riigikontrolli karmi kriitika valguses kindlasti ka küsimus kaitseministri tagasiastumisest.

"Seda enam, et tal on mitu kollast kaarti juba all ja see riigikontrolli kaart on ilmselgelt punane kaart."

Kaljulaidi sõnul üritatakse kindlasti nüüd spinnida, et vastutab hoopis eelmine kantsler ja eelmine kaitseväe juhataja.

"Aga paraku on nii, et kui valitsus annab mingisse valdkonda kõvasti raha juurde, siis peab ikka valitsus veenduma, et selle raha kasutamise kontrollmehhanismid on väga tugevad ja riigikogu peab omakorda veenduma, et valitsus on selles veendunud."

Tõsiselt peaks Kaljulaidi sõnul ka küsima, kas riigikaitsekomisjon on olnud oma ülesannete kõrgusel, et nendest probleemidest kuulevad komisjoni liikmed uudistest, mitte ministrilt või ministeeriumi kantslerilt komisjoni istungil.

"Olen korduvalt juhtinud tähelepanu, et riigikogu tegelikult ei suuda teostada järelevalvet maksumaksja raha kasutuse üle ja see on järjekordne näide sellest, et just nii see ongi."

Reinsalu: kaitseministril on kohane amet maha panna

Isamaa esimees Urmas Reinsalu kirjutas sotsiaalmeedias, et riigikontroll on andnud kaitseministeeriumi juhtimisele hävitava hinnangu.

"Riigikontrolör sedastab, et valitseb segadus töökorralduses, millel on rahaliselt hinnatavad tagajärjed. See segadus on süsteemse iseloomuga. Tegemist ei ole riigikontrolli hinnangul tehniliste küsimuste, vaid sisuliste probleemidega.

Vajalike andmete ja info mitteesitamine tekitab riigikontrolöri hinnangul usaldamatust. Need on tõsised järeldused," kommenteeris Reinsalu.

"Riigikaitse on kogu rahva ühise pingutuse asi. Praegune avalikuks tulnud olukord ei ole aktsepteeritav," lisas Reinsalu.

Reinsalu märkis, et inimesed eeldavad õigusega, et just kaitsevaldkonnas peavad asjad olema eeskujulikult korras ja selged, sest usaldamatus ja raha segane kasutamine on julgeolekuprobleem.

"See õõnestab kodanike usaldust ja püstitab õigustatud küsimuse, et kui kaitseministeeriumis on rahaasjade juhtimises segadik, kas see on nii ka muudes valdkondades. Probleem võimendub eriti kasvava eelarve tingimustes. See olukord juhtimises ei ole ühekordne ega tekkinud üleöö. Vene agressioonisõja ajal on ametist lahkunud ettetähtaegselt pea kogu tsiviilne ja sõjaväeline tippjuhtkond. Selle juhtimisvõimetuse keskmes on kaitseminister," rääkis Reinsalu.

Riigikontroll juhtis hangetega seotud probleemidele Reinsalu sõnul tähelepanu ka eelmisel aastal, nüüd on asjad eelmise aasta vaates võimendunud.

"Täiesti aktsepteerimatu on olukord, kus riigikontrollile on sadadesse miljonitesse ulatuvaid lepingute dokumente keeldutud näitamast põhjendusel, et neil puudub vajadus seda näha," sõnas ta.

"Kaitseministeeriumi kantsler sedastab, et vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt. Ei, olukord on vastupidi. Vastutus ei ole ühtlane määre kogu valdkonna peale. Riigikaitsjad, kes panustavad riigikaitsesse, on samuti õigustatud nõudma selgust ja korda ministeeriumi juhtimises. Vastutus on personaalne," rõhutas Reinsalu.

"Selle info valguses on kaitseministril kohane amet maha panna. Asjade kordategemine on usutavam uue ministri juhtimisel. Eestil ei ole aega anda sellises kriitilises küsimuses nagu riigikaitse juhtimine, aastaid kestvaid järeleaitamistunde," ütles Reinsalu.