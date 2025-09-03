Kuusk: vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles, et riigikontrolli auditis viidatud vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt. Ta lubas riigikontrolli märkusi võtta täie tõsidusega ja teha asutusega täielikku koostööd.

Aruandes on ikka väga rängasti öeldud kaitseministeeriumi kohta ja selle, kuidas te olete seal rahadega toimetanud. Kas keegi nüüd selle eest vastutab ka?

Oleme alustanud erakorralise inventuuriga, mis puudutab näiteks ettemakseid, see on siis kaitsehanget puhul... kaitseministeerium, üldse kaitseministeeriumid ei saa ilma ettemakseteta toimetada, aga kui ettemaksed jäävad kuhugi seisma, siis sellest peab olema ju ülevaade, nii et teeme erakorralise inventuuri, see käib.

Lähinädalatel saan ülevaate ettemaksete seisust ja põhjendustest ja põhjendatusest, miks need tehtud on. Selle pealt teeme otsused, mida muuta, mida teistmoodi teha.

See ei ole ju esimene ja suur uudispomm, et kaitseministeeriumi haldusalas on probleeme. Te olete lubanud asju parandada, aga seda pole tehtud, seda on öelnud ka riigikontroll oma auditis.

Kaitsekulude kasv tähendabki seda, et meil on suurem vastutus nii maksumaksja ees, raha läbipaistvuse ees kui ka targalt kasutamise osas.

Me tegelikult oleme astunud samme, et tugevdada oma finantsjuhtimist aasta alguses. Struktuuri muudatusega tugevdasime auditi funktsiooni, mis koordineerib kogu valitsemisala auditeerimist. Ja loodud sai ka ju julgeoleku ja sisekontrolli osakond. See on nüüdseks mehitatud, tegutseb ja selle eesmärk on samamoodi tugevdada sedasama sisekontrolli funktsiooni, millele riigikontroll tegelikult viitab, hinnates eelmise aasta seisu ja ja need sammud on astutud.

Ma toon lihtsalt näite, et tõepoolest, et üks tarnija, kellele tehti ettemakseid ekslikult, esiteks on juba küsimus see, et kuidas saab teha ekslikult 80 miljoni eurose ettemakse. Siis see tarnija tagastas 47,8 miljonit, aga 40 miljonit dollarit jättis endale, et kasutada seda siis tulevikutehinguks Eesti riigiga. See on sisuliselt ju intressivaba laenu andmine ühele eraettevõttele.

Eksimuse võtame sisse, see raha on hetkel juba ära kasutatud, relvasüsteemid on Eestis, toimivad, näidatud ka "Aktuaalses kaameras", kuidas nad töötavad ja töötavad hästi.

Ja lubamatu jah, et sellised eksimused juhtuvad. Siin tuleb lihtsalt parandada nii kommunikatsiooni kaitseinvesteeringute keskuse kui ka riigi tugiteenuste keskuse vahel. Ja seesama sisekontrolli funktsioon. Aga relvasüsteemid on olemas.

Miks seda tagasi ei küsitud? See vahe graafikujärgsete maksete ja selle ülekande vahel tegelikult oli lühikene, need maksed tehtud ja relvasüsteemid on Eestis.

Kas Magnus Saare lahkumine riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RIK) juhi kohalt oli ka seotud sellega, et tegelikult ei saadud rahalaeva haldamisega hakkama?

Otseselt mitte. See initsiatiiv lahkuda tuli temalt endalt.

Mis edasi saab? Teile on nii palju etteheiteid, te isiklikku vastutust praegu ei tunne?

Absoluutselt. Toimetame koos kaitseministeeriumi juhtkonnaga, kaitseväe juhtkonnaga, kaitseinvesteeringute meeskond samamoodi, me võtame neid riigikontrolli märkusi täie tõsidusega. Kooliaasta alguse puhul ma võin võrrelda seda töövihikuga. Kõik need ülesanded tuleb seal ära teha ja kui ülesanded tulevad tagasi punase pastakaga parandatult, siis tuleb teha vigade parandus.

Asjade parandamisega oleme alustanud, seesama juba viidatud struktuurireform ja ega muud kui lubadus, et me ehitame kaitsevõimet, kasutades kõiki ressursse, mis meile on usaldatud heaperemehikult. See ongi kõige alus.

Me elame praegu keerulisel ajal ja ja maksumaksjad panevad väga palju raha Eesti riigi kaitsmisesse. Siis tekib maksumaksjal ka küsimus, et kas te ikkagi olete päriselt võimeline ka neid suuri summasid, mida järgnevatel aastatel planeeritakse riigikaitse valdkonnale anda, ka opereerima. On teil piisavalt inimesi ja nii edasi?

Me saame selle eelarve kasvuga hakkama, samamoodi kaitsevõime ehitamisega. Me oleme juba muudatusi teinud, teeme veelgi.

Kaitseinvesteeringute keskuse struktuuri puhul samamoodi, me peame sinna inimesi juurde võtma, oleme juba võtnud ja ringi teinud struktuuri ka, et need investeeringud oleksid võimalikult efektiivselt kasutatud ja läheksid õigesse kohta.

Kui suur on siin poliitilise vastutuse roll kaitseministril?

Üks meeskond, kes siin toimetab koos, kogu valdkonna sees, ma arvan, et see on meeskondlik vastutus, kollektiivne vastutus. Riigikontroll viitab tegelikult ju õigesti, et see ei ole nüüd tänase päeva üllatus.

Me oleme tegelikult riigikontrolliga teinud koostööd, teeme seda edaspidi veelgi paremini ja lubame olla ka paremad partnerid, et kõik dokumendid, aruanded, ülevaated, mida nad soovivad, et need nendeni ka jõuaksid. Ei ole mingit põhjust, miks nad ei peaks saama ligi meie ülevaatele.

Kas on olnud sellega probleeme varem?

Sellega on probleeme olnud. Oleme siin eeldanud, et piisab ainult näiteks tüüplepingute edastamisest. Ära eelda, veendu - on tegelikult ju õige põhimõte. Teeme edaspidi paremini, saadame tagantjärg. Ei ole mingit põhjust, miks me ei peaks nendega jagama kõike, mis meil on ja neil vaja on.