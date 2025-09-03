X!

Kuusk: vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt

Eesti
Kaimo Kuusk
Kaimo Kuusk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles, et riigikontrolli auditis viidatud vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt. Ta lubas riigikontrolli märkusi võtta täie tõsidusega ja teha asutusega täielikku koostööd.

Aruandes on ikka väga rängasti öeldud kaitseministeeriumi kohta ja selle, kuidas te olete seal rahadega toimetanud. Kas keegi nüüd selle eest vastutab ka?

Oleme alustanud erakorralise inventuuriga, mis puudutab näiteks ettemakseid, see on siis kaitsehanget puhul... kaitseministeerium, üldse kaitseministeeriumid ei saa ilma ettemakseteta toimetada, aga kui ettemaksed jäävad kuhugi seisma, siis sellest peab olema ju ülevaade, nii et teeme erakorralise inventuuri, see käib.

Lähinädalatel saan ülevaate ettemaksete seisust ja põhjendustest ja põhjendatusest, miks need tehtud on. Selle pealt teeme otsused, mida muuta, mida teistmoodi teha.

See ei ole ju esimene ja suur uudispomm, et kaitseministeeriumi haldusalas on probleeme. Te olete lubanud asju parandada, aga seda pole tehtud, seda on öelnud ka riigikontroll oma auditis.

Kaitsekulude kasv tähendabki seda, et meil on suurem vastutus nii maksumaksja ees, raha läbipaistvuse ees kui ka targalt kasutamise osas.

Me tegelikult oleme astunud samme, et tugevdada oma finantsjuhtimist aasta alguses. Struktuuri muudatusega tugevdasime auditi funktsiooni, mis koordineerib kogu valitsemisala auditeerimist. Ja loodud sai ka ju julgeoleku ja sisekontrolli osakond. See on nüüdseks mehitatud, tegutseb ja selle eesmärk on samamoodi tugevdada sedasama sisekontrolli funktsiooni, millele riigikontroll tegelikult viitab, hinnates eelmise aasta seisu ja ja need sammud on astutud.

Ma toon lihtsalt näite, et tõepoolest, et üks tarnija, kellele tehti ettemakseid ekslikult, esiteks on juba küsimus see, et kuidas saab teha ekslikult 80 miljoni eurose ettemakse. Siis see tarnija tagastas 47,8 miljonit, aga 40 miljonit dollarit jättis endale, et kasutada seda siis tulevikutehinguks Eesti riigiga. See on sisuliselt ju intressivaba laenu andmine ühele eraettevõttele.

Eksimuse võtame sisse, see raha on hetkel juba ära kasutatud, relvasüsteemid on Eestis, toimivad, näidatud ka "Aktuaalses kaameras", kuidas nad töötavad ja töötavad hästi.

Ja lubamatu jah, et sellised eksimused juhtuvad. Siin tuleb lihtsalt parandada nii kommunikatsiooni kaitseinvesteeringute keskuse kui ka riigi tugiteenuste keskuse vahel. Ja seesama sisekontrolli funktsioon. Aga relvasüsteemid on olemas.

Miks seda tagasi ei küsitud? See vahe graafikujärgsete maksete ja selle ülekande vahel tegelikult oli lühikene, need maksed tehtud ja relvasüsteemid on Eestis.

Kas Magnus Saare lahkumine riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RIK) juhi kohalt oli ka seotud sellega, et tegelikult ei saadud rahalaeva haldamisega hakkama?

Otseselt mitte. See initsiatiiv lahkuda tuli temalt endalt.

Mis edasi saab? Teile on nii palju etteheiteid, te isiklikku vastutust praegu ei tunne?

Absoluutselt. Toimetame koos kaitseministeeriumi juhtkonnaga, kaitseväe juhtkonnaga, kaitseinvesteeringute meeskond samamoodi, me võtame neid riigikontrolli märkusi täie tõsidusega. Kooliaasta alguse puhul ma võin võrrelda seda töövihikuga. Kõik need ülesanded tuleb seal ära teha ja kui ülesanded tulevad tagasi punase pastakaga parandatult, siis tuleb teha vigade parandus.

Asjade parandamisega oleme alustanud, seesama juba viidatud struktuurireform ja ega muud kui lubadus, et me ehitame kaitsevõimet, kasutades kõiki ressursse, mis meile on usaldatud heaperemehikult. See ongi kõige alus.

Me elame praegu keerulisel ajal ja ja maksumaksjad panevad väga palju raha Eesti riigi kaitsmisesse. Siis tekib maksumaksjal ka küsimus, et kas te ikkagi olete päriselt võimeline ka neid suuri summasid, mida järgnevatel aastatel planeeritakse riigikaitse valdkonnale anda, ka opereerima. On teil piisavalt inimesi ja nii edasi?

Me saame selle eelarve kasvuga hakkama, samamoodi kaitsevõime ehitamisega. Me oleme juba muudatusi teinud, teeme veelgi.

Kaitseinvesteeringute keskuse struktuuri puhul samamoodi, me peame sinna inimesi juurde võtma, oleme juba võtnud ja ringi teinud struktuuri ka, et need investeeringud oleksid võimalikult efektiivselt kasutatud ja läheksid õigesse kohta.

Kui suur on siin poliitilise vastutuse roll kaitseministril?

Üks meeskond, kes siin toimetab koos, kogu valdkonna sees, ma arvan, et see on meeskondlik vastutus, kollektiivne vastutus. Riigikontroll viitab tegelikult ju õigesti, et see ei ole nüüd tänase päeva üllatus.

Me oleme tegelikult riigikontrolliga teinud koostööd, teeme seda edaspidi veelgi paremini ja lubame olla ka paremad partnerid, et kõik dokumendid, aruanded, ülevaated, mida nad soovivad, et need nendeni ka jõuaksid. Ei ole mingit põhjust, miks nad ei peaks saama ligi meie ülevaatele.

Kas on olnud sellega probleeme varem?

Sellega on probleeme olnud. Oleme siin eeldanud, et piisab ainult näiteks tüüplepingute edastamisest. Ära eelda, veendu - on tegelikult ju õige põhimõte. Teeme edaspidi paremini, saadame tagantjärg. Ei ole mingit põhjust, miks me ei peaks nendega jagama kõike, mis meil on ja neil vaja on.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:36

Vladimir Arhipov: Rail Baltic – elevandi asemel sünnib õnnetu hiireke

09:34

Tallinna linnapeakandidaadid on pealinna liiklusruumi osas eri arvamustel

09:32

Vladimir Svet: kolm otsust, mis on vaja Rail Balticu jaoks kiirelt teha

09:31

Kuusk: vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

09:18

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

09:11

Koduloomad kasvavad, metsaloomad känguvad

09:09

Hiina ja Venemaa sõlmisid kokkuleppe gaasijuhtme ehitamiseks

09:08

Veiko Karu: automaksu üle otsustamisel tuleb olla õiglane

09:06

Vabade ametikohtade arv kasvas üle 10 000 Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu

02.09

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

02.09

Trump väljendas sügavat pettumust Putinis

02.09

Sõja 1287. päev: Venemaa korraldas Ukrainas taas öise õhurünnaku Uuendatud

02.09

Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

02.09

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

02.09

Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema Uuendatud

02.09

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

02.09

Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

ilmateade

loe: sport

09:05

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

08:34

Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

08:02

Tiitlikaitsja Hispaania pidi tunnistama Itaalia nappi paremust

07:27

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti kohtub edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga

loe: kultuur

02.09

Argo Valsi lühialbumi "Lavendel" esitlusega avatakse Sügisjazz

02.09

Hedi-Liis Toome: Draama 2025 programmis annavad tooni naised

02.09

Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

02.09

Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

loe: eeter

09:18

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

02.09

Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

02.09

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

02.09

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

Raadiouudised

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

02.09

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

02.09

Seadusemuudatus tähendab osale õpilastele vabu tunde

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

02.09

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

02.09

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

02.09

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

02.09

Majanduslik vägivald on levinud probleem

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo