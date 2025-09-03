X!

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping omavahel vestlemas.
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping omavahel vestlemas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ALEXANDER KAZAKOV
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping rääkisid kolmapäeval Pekingis võimalusest elada elundisiirdamiste abil 150-aastaseks, selgub Hiina telejaama edastatud videost, millel on kuulda ka nende vestluse sisu.

"Varem elasid inimesed harva 70-aastaseks, aga tänapäeval oled 70-aastaselt ikka veel laps," ütles Xi Putinile, selgus tõlgi venekeelsest jutust.

"Biotehnoloogia arenguga saab inimorganeid pidevalt siirata ja inimesed saavad elada üha nooremana ja isegi saavutada surematuse," vastas Putin, nagu selgus mandariinikeelsest tõlkest.

"Ennustuste kohaselt on sel sajandil ka võimalus elada 150-aastaseks," vastas Xi.

Kahe autoritaarse riigi liidrite arutelu jäädvustati Pekingis toimunud Hiina suure võidupüha paraadi ajal, kui nad jalutades eraviisiliselt vestlesid.

Hiinal on pikk ajalugu hukatud vangidelt elundite eemaldamises, mis keelati ametlikult 2015. aastal, kuid see pole seda praktikat piiranud. Kompartei juhitava Hiina võimud kasutavad elundite saamiseks tihti vähemusi, sealhulgas moslemitest uiguure, keda riigi lääneosas julmalt represseeritakse, märkis väljaanne Politico.

Putin ja Xi on mõlemad 72-aastased.

Eelmisel aastal teatas Briti ajaleht The Times, et Kremli ametnikud olid andnud teadlastele korralduse kiirendada vananemisvastaseid uuringuid, keskendudes rakkude degeneratsioonile, kognitiivsuse langusele ja immuunsüsteemi tugevdamisele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

