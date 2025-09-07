Reuters eemaldas Hiina riigitelevisiooni nõudmisel video Xi-st ja Putinist

Reuters News eemaldas reedel neljaminutilise video, mis sisaldas Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahelist vestlust, milles arutati võimalust, et inimesed võivad elada 150-aastaseks. Video eemaldamist nõudis Hiina riiklik televisioon, võttis tagasi selle kasutamiseks antud loa.

Video litsents, mis sisaldas Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva tähistava Pekingi sõjaväeparaadi avatud mikrofoni vestlust, kuulus Hiina riiklikule televisioonivõrgule China Central Television (CCTV), vahendas Reuters.

Reuters monteeris klipid neljaminutiliseks videoks ja levitas seda enam kui 1000 meediakliendile üle maailma, sealhulgas suurtele rahvusvahelistele uudistekanalitele ja telejaamadele üle maailma. Ka teised CCTV litsentsisaajad levitasid videomaterjali monteeringuid.

Reuters eemaldas video oma veebisaidilt ja andis oma klientidele reedel pärast CCTV advokaadilt kirjaliku taotluse saamist välja korralduse juba avaldatud materjal koheselt eemaldada ja edasi mitte levitada.

Kirjas öeldi, et uudisteagentuur ületas oma lepingu kasutustingimusi. Kirjas kritiseeriti Reutersi "selle materjali toimetuslikku käsitlemist", kuid üksikasju ei täpsustatud.

Reuters teatas avalduses, et võttis videod tagasi, kuna neil polnud enam seaduslikku luba selle autoriõigustega kaitstud materjali avaldamiseks.

CCTV ja CCTV globaalse haru China Global Television Network esindajad ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele. Samuti ei kommenteerinud Hiina saatkond Washingtonis.

Videot ja lugu Xi ja Putini vestlusest jagati laialdaselt ringhäälinguorganisatsioonide poolt üle maailma, samuti jagati videot sotsiaalmeedias.

CCTV uudisteagentuuri juriidiline esindaja He Danning süüdistas Reutersit kirjas, et agentuur on litsentsitud videomaterjali toimetamisel moonutanud selles sisalduvaid fakte ja ütlusi.

Reuters lükkas süüdistuse tagasi. "Jääme kindlalt oma avaldatud materjali täpsuse juurde. Oleme avaldatud kaadreid põhjalikult kontrollinud ega ole leidnud põhjust kahelda Reutersi pikaajalises pühendumuses täpsele ja erapooletule ajakirjandusele," teatas agentuur oma avalduses.