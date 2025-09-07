X!

Reuters eemaldas Hiina riigitelevisiooni nõudmisel video Xi-st ja Putinist

Välismaa
Esiplaanil Vladimir Putin ja Xi Jinping.
Esiplaanil Vladimir Putin ja Xi Jinping. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Reuters News eemaldas reedel neljaminutilise video, mis sisaldas Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahelist vestlust, milles arutati võimalust, et inimesed võivad elada 150-aastaseks. Video eemaldamist nõudis Hiina riiklik televisioon, võttis tagasi selle kasutamiseks antud loa.

Video litsents, mis sisaldas Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva tähistava Pekingi sõjaväeparaadi avatud mikrofoni vestlust, kuulus Hiina riiklikule televisioonivõrgule China Central Television (CCTV), vahendas Reuters.

Reuters monteeris klipid neljaminutiliseks videoks ja levitas seda enam kui 1000 meediakliendile üle maailma, sealhulgas suurtele rahvusvahelistele uudistekanalitele ja telejaamadele üle maailma. Ka teised CCTV litsentsisaajad levitasid videomaterjali monteeringuid.

Reuters eemaldas video oma veebisaidilt ja andis oma klientidele reedel pärast CCTV advokaadilt kirjaliku taotluse saamist välja korralduse juba avaldatud materjal koheselt eemaldada ja edasi mitte levitada.

Kirjas öeldi, et uudisteagentuur ületas oma lepingu kasutustingimusi. Kirjas kritiseeriti Reutersi "selle materjali toimetuslikku käsitlemist", kuid üksikasju ei täpsustatud.

Reuters teatas avalduses, et võttis videod tagasi, kuna neil polnud enam seaduslikku luba selle autoriõigustega kaitstud materjali avaldamiseks.

CCTV ja CCTV globaalse haru China Global Television Network esindajad ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele. Samuti ei kommenteerinud Hiina saatkond Washingtonis.

Videot ja lugu Xi ja Putini vestlusest jagati laialdaselt ringhäälinguorganisatsioonide poolt üle maailma, samuti jagati videot sotsiaalmeedias.

CCTV uudisteagentuuri juriidiline esindaja He Danning süüdistas Reutersit kirjas, et agentuur on litsentsitud videomaterjali toimetamisel moonutanud selles sisalduvaid fakte ja ütlusi.

Reuters lükkas süüdistuse tagasi. "Jääme kindlalt oma avaldatud materjali täpsuse juurde. Oleme avaldatud kaadreid põhjalikult kontrollinud ega ole leidnud põhjust kahelda Reutersi pikaajalises pühendumuses täpsele ja erapooletule ajakirjandusele," teatas agentuur oma avalduses.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:12

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks

11:10

Kunstnik Tuuli Roosma: kõige suurem armastuskiri on ropp kritseldus seinal

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

10:44

Merli Reidolf: istumiskohad ja lilleaasad olgu kortermajade hoovide tulevik

10:28

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

10:26

Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga Uuendatud

10:16

Atko-Madis Tammar: paber ei kanna vastutuse koormat noorte ees

10:07

Jim Jarmuschi film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

09:26

Reuters eemaldas Hiina riigitelevisiooni nõudmisel video Xi-st ja Putinist

09:10

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.09

Eestis kaotas valimisõiguse 72 000 elanikku, enamik neist Harjumaal

06.09

Pühapäeva õhtul saab näha täielikku kuuvarjutust Uuendatud

06.09

Sõja 1291. päev: Venemaal on vangis üle 2500 Ukraina sõduri Uuendatud

05.09

USA toob HIMARS-ite asemele Eestisse tankid

06.09

Eneli Kindsiko: Eesti üldhariduses on järjest selgemini näha hariduslõhe

10:26

Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga Uuendatud

05.09

Raul Rebane: ja me vingume...

06.09

Galerii: Tallinnas Vabaduse väljakul toimus Profittlichi õndsaks kuulutamise missa

09:26

Reuters eemaldas Hiina riigitelevisiooni nõudmisel video Xi-st ja Putinist

06.09

Trump koostab musta nimekirja ameeriklasi vanglas hoidvatest riikidest

ilmateade

loe: sport

11:12

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

10:28

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

05:37

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Poolas raske võiduga poolfinaali

loe: kultuur

10:07

Jim Jarmuschi film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

09:10

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

06.09

Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

06.09

Galerii: Jass Kaselaan avas isiknäituse "Karjane. Haud. Tiibadega inimene"

loe: eeter

11:10

Kunstnik Tuuli Roosma: kõige suurem armastuskiri on ropp kritseldus seinal

06.09

Teletoimetaja Kaidi Klein: tean, mis tunne on olla läbipõlemise äärel

06.09

Jaan Tootsen: pättide ja pühakute osakaal on aastatuhandete vältel sarnane

06.09

"Popikroonikad" on tagasi Raadio 2 eetris

Raadiouudised

06.09

Kuigi meesaak on kesine, pakkus Karksi-Nuia meefestival suurt valikut

06.09

Sotsiaalministeerium tahab piirata suitsetamist söögikohtades

06.09

Päevakaja (06.09.2025 18:00:00)

05.09

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

05.09

Hukatud sead jõuavad ka Atria käitlemistehasesse

05.09

Päevakaja (05.09.2025 18:00:00)

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 15:00:00)

05.09

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

05.09

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistlusel jäid sõelale kolm osalejat

05.09

Narva tööstusparki rajatav tehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo