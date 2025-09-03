Nädala teises pooles jätkuvad suviselt soojad ilmad

Neljapäeval jääb madalrõhuvöönd idapiiri taha toppama ja selle piirest jõuab vihmapilvi Kagu-Eestisse, Peipsi äärde ja Virumaa idatiiba. Lõunakaarest tuleb ikka sooja, temperatuur tõuseb üle 20 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on ülekaalus pilves taevas. Mandril sajab öö hakul mitmel pool hoovihma, pärast keskööd on sajuhooge põhiliselt Ida-Eestis. Laialdaselt tekib udu. Tuul on mandril nõrk, saartel puhub valdavalt lõunakaarest kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on pilvine. Vihma võimalus on Eesti idaosas. Tuul on nõrk, vaid saartel on vastu merd lõunakaare tuule puhanguid 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Päev algab pilves taevaga. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ja kagunurgas võib olla äikest. Paiguti püsib udu. Pärastlõunal Lääne-Eestis taevas selgineb. Mandril on tuul ikka nõrk, saartel ja mandri läänerannikul puhub lõuna- ja kagutuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on 20 kuni 23, rannikul ja vihmahoo ajal alla 20 kraadi.

Edasi jätkub suvine soe. Öösiti püsib temperatuur 10 kraadist kõrgemal, päevasoe kerkib üle 20, mõnel päeval 25 kraadini.

Reedel on suurem osa maast sajuta, vaid Eesti idatiivas on üksikuid vihmapilvi.

Laupäeva öö on sajuta, päev üksikute vihmasagaratega. Õhtuks jõuab aga Liivi lahele ja lõunapiirile tihedam sadu, mis edasi põhja poole tüürib.

Pühapäeva öösel liiguvad üle maa vihmahood, päeval on sajuhooge põhiliselt Ida-Eestis.