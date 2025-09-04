Statistikaamet parandas tagantjärele ka tööstustoodangu andmeid

Statistikaamet teatas neljapäeval, et parandas tagantjärele varem avaldatud tööstustoodangu andmeid. Parandused ulatuvad 2024. aasta algusesse ja mõjutavad kõige enam 2025. aasta aprilli ja mai näitajaid.

"Paranduste põhjus on ühe töötleva tööstuse tegevusala andmete korrigeerimine seoses ebakõladega esitatud majandusaasta aruannete ja statistikaameti andmete vahel. Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg oli juuni lõpus, pärast mida statistikaamet täheldas vasturääkivusi ja palus andmed korrigeerida," teatas statistikaamet.

Kuna tegemist on suure müügitulu parandusega, mõjutab see Eesti väikese majanduse kohta avaldatavat statistikat olulisel määral.

Kõige suurem muutus oli selle aasta mai ja aprilli andmetes, kui tööstustoodangu maht oli korrigeeritud andmete järgi vastavalt 2,2 ja 2,6 protsenti suurem. Teistes kuudes jäi muutus varem avaldatud statistika ja korrigeeritud andmete vahel suurusjärku 0,1-1,6 protsenti, teatas statistikaamet.

Statistikaamet, kes äsja sai palju tähelepanu enam kui kaks korda tegelikust kõrgemate keskmise palga näitajate eksliku avaldamisega, märkis teatas tööstustoodangu statistika parandamise kohta, et andmete tagantjärele parandamine on tavapärane riikliku statistika osa.

"Juba avaldatud andmeid parandatakse sageli just uute andmete laekumisel. Ka on tavapärane, et ettevõtted parandavad korduvalt juba esitatud andmeid," teatas statistikaamet.

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ütles parandatud andmeid hinnates, et kui statistikaameti varasemad arvestused näitasid mais, et töötlev tööstus kasvas 0,7 protsenti, siis korrigeeritud andmetel oli kasv 3,7 protsenti.

"Need on päris suured korrektsioonid, aga nende tegemine on tavapärane praktika. Varasemalt ei räägitud sellest nii põhjalikult," selgitas Eamets.

Tööstusettevõtted tootsid juulis 0,7 protsenti rohkem

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsivhindades 0,7 protsenti rohkem toodangut kui mullu samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 3,5 protsenti, kuid kahanes energeetikas 29,1 protsenti ja mäetööstuses 8,7 protsenti.

Energeetika sektoris kahanes juulis elektri tootmine koguseliselt (MWh) 19,9 protsenti ning soojuse tootmine 7,2 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder ütles, et elektrienergia toodangu vähenemise taga oli juulis omatoodangu asendumine importtoodanguga. "Elektrienergia sissevedu suurenes juulis oluliselt seoses Estlink 2 ühenduse taastumisega tänavu juuni lõpus," selgitas Bunder.

Juulis suurenes tööstustoodangu maht pooltes töötleva tööstuse tegevusalades. Kasvu vedasid metalli- ja elektroonikatööstus.

Täpsemalt suurenes metalltoodete (1,9 protsenti), arvutite ja elektroonikaseadmete (7,6 protsenti) ning elektriseadmete (4,5 protsenti) tootmine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes toiduainete (7,2 protsenti) tootmine ning puidutöötlemine (6,2 protsenti).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi juulis 64,9 protsenti välisturule.

Võrreldes 2024. aasta juuliga kasvas töötlevas tööstuses toodangu müük jooksevhindades 3,1 protsenti (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule kasvas 1,4 protsenti ning müük välisturgudele 4,1 protsenti.