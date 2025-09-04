X!

Holm: kaitsevaldkond peab näitama, et nad on rahva usaldust väärt

Eesti
Janar Holm
Janar Holm Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikontrolör Janar Holm sõnas "Esimeses stuudios", et riigikontrolli auditi tuvastatud probleemid ei ole raamatupidamislikud küsimused, vaid süsteemselt tehtavad vead. Holmi hinnangul peab kaitsevaldkond näitama, et iga sent, mis kaitsevõimesse investeeritakse, läheb õigesse kohta.

Riigikontroll viis läbi riigi majandusaasta koondaruande auditi ja tuvastas kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lepingutes hulganisti probleeme. Jutt käib kaitseväest ja kaitseinvesteeringute keskusest. Märgiti, et need on probleemid, mis vajavad kasvava kaitse-eelarve taustal kiiret lahendamist. Riigikontrolör Janar Holm sõnas "Esimeses stuudios", et kaitseminister Hanno Pevkur ja kaitseministeeriumi kantsler on õnneks olukorra tõsidust mõistnud.

"Me oleme väga valel teel, kui me seda raamatupidamise probleemiks loeme ja hea meel on, et kaitseministeeriumi kantsler ja minister seda ei tee. Nad saavad tegelikult suurepäraselt aru, millega tegemist on. Meil on riigi kaitseinvesteeringute keskus näiteks, kes nüüd ühiskonna pingutuste tulemusel on saanud suurel hulgal raha ja sealt veel rohkem raha selleks, et osta riigikaitseks ja meie valmisolekuks varustust. See tähendab hoopis teistsugust olukorda kui varem. See tähendab seda, et väga palju rohkem raha, aga ka palju kiiremini tuleb hankeid teha ja on tajuda, et võib-olla see masinavärk on natuke nõrk, et selle survega toime tulla. See on mõneti objektiivne, aga nüüd tuleb kohanduda, sest meie audit tõesti näitas, et on probleeme, mis väljenduvad ka tegelikult rahalistes tagajärgedes," sõnas Holm.

Holmi rõhutas, et tegu on süsteemse probleemiga, kuna korduvalt tehakse vigu, mida ei peaks juhtuma.

"Võtame kasvõi mõne ettevõtja seisukohast, et kui kaheksa aastat istub kümme miljonit eurot kinni ja samal ajal näiteks riik võtab laenu selleks, et oma ülesandeid täita, siis ma arvan, et see pole raamatupidamislik küsimus. Kui seda veel laiemaks tõmmata, siis selles debatis on kõlama jäänud sellised suured numbrid, nagu 40 miljonit ja 10 miljonit - need olid näited, mis me välja tõime. Probleem on tegelikult süsteemne. See tähendab seda, et on teatud tüüpi korduvad probleemid," ütles riigikontrolör.

Holm tõi ka välja, et 2024. aastal selgus, et 2023. aastal maksti 370 000 eurot ühele tarnijale esimese osana ja pärast seda veel teist korda sama summa. Aasta hiljem tuli see välja. Lisaks paar aastat varem maksti 10 miljonit, kuigi lepingus ei olnud kohustust teha mingisugust ettemaksu.

"Küll on igale asjale selgitus, aga kaitseministeerium on probleemile väga hästi pihta saanud. Äripäev juhtis ka tähelepanu, et seal, kus on palju raha, seal on suur korruptsioonioht, viidates kaitsepolitseiameti juhile. Kui on sellised probleemid, et kuhugi jääb raha, on hiljem arusaamatu, mis on vastu võetud ja millise lepingu alusel. Kui vale inimene satub sellesse süsteemi ja kui see sisekontrollisüsteem ei toimi, siis on probleemid majas," selgitas Holm.

Riigikontrolöri sõnul on probleem spetsiifiliselt selles, et olulisi makseid tehakse n-ö kogemata.

"Kui see oleks teadlik käitumine, siis me saaksime arutada selle üle, kas on mõistlik teha ettemaksu. Ma arvan, et Ameerika Ühendriigid ei vaja meie raha varem kui ettenähtud. Kui maksegraafik on aastani 2027, siis maksame selle maksegraafiku järgi. Probleem on selles, et see on kogemata. Kui me süsteemselt näeme probleemi, et asjad toimuvad kogemata, midagi jääb kogemata tähelepanuta, siis see on see, kus me saame rääkida süsteemsest probleemist ja see pole raamatupidamislik probleem," lausus Holm.

Holmi hinnangul ei olnud maksete näol tegu ka poliitsurvega, et sooviti kiiresti tõsta kaitsevõimet.

"Ma arvan, et see nõudmine nii opositsiooni kui ka koalitsiooni poolt, et kiiresti on vaja kaitsevõimekust tõsta, on õige. Ka need probleemid, mis me oleme välja toonud, vajavad lihtsalt tähelepanu ja korda tegemist. See ei ole mitte midagi erilist. Ma arvan, et tulebki kiiresti tegutseda, sest meil ongi kiire," ütles riigikontrolör.

Holmi sõnul on kõige olulisem hetkel see, et kaitseministeerium on aru saanud, et tegu on probleemiga ning nüüd hakatakse astuma olulisi samme selle lahendamiseks.

"Nii kaitseminister kui ka kantsler võtavad seda tõsiselt ja ma saan seda kinnitada. Me oleme päris mitmel korral sellest rääkinud ja see on alguspunkt selleks, et probleeme lahendama hakata. Nüüd on need järgmised sammud, kus on vaja otsustada, kas on juurde vaja inimesi. Võimalik, et on, kuna mahud suurenevad, aga tegelikult on vaja süsteemi. Kui me räägime näiteks maksetest, siis jõuab leping maksesse, et ei tekiks kogemata selliseid eksimusi," selgitas Holm. 

Himarsite lepingu puhul on kinnitab Holm, et makse läks õigesse kohta ning kaup on tulemas.

"See on meil ette ära makstud, kaup tuleb ja maksegraafik ise, kuidas me oleks pidanud seda maksma aastani 2027 - me oleme selle varem ära teinud. Tõesti suurem osa tuligi maksta sellel aastal või eelmise aasta lõpus, aga mõned sellised 9.8 miljonit, mis on kunagi makstud, kus selle sama tarnega on igasuguseid tehinguid tehtud - see raha istub seal. Loomulikult tuleb see raha tagasi küsida," rõhutas Holm.

Holmi hinnangul on kõige olulisem, et kaitsevaldkond näitaks, et iga euro kulutatakse vastavalt otstarbele ning midagi kaduma ei laheks.

"Tähtis on see, et kogu ühiskond teeb praegu pingutust selleks, et seda raha kokku koguda. Väga paljud eelarve valikud on tehtud selle järgi, et kaitsesse on raha vaja ja ma arvan, et kaitsevaldkond peab näitama, et nad on usaldust väärt ja nad korraldavad asju nii, et iga euro oleks tõesti kasutatud kaitsevõimekuse otstarbel," ütles Holm.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Mirko Ojakivi

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

Holm: kaitsevaldkond peab näitama, et nad on rahva usaldust väärt

22:41

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:58

ETV spordisaade, 4. september

21:28

Uudse polaarjaama testretkes tegi kaasa ka Eesti polaaruurija

21:28

Reedel on oodata suviselt sooja ilma

21:27

Galerii: Viljandis taastati legendaarne purskkaev

21:20

Kohus alustas menetlust seoses Ermistusse kaitseväe ladude rajamisega

21:19

Kaks Eesti projekti said Euroopa Teadusnõukogu uurimistoetuse

21:14

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:30

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul 15 tsiviilinimest Uuendatud

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

13:47

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea Uuendatud

05:06

Sagenenud vargused sunnivad poekette uusi turvalahendusi otsima

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Tallinna muinsuskaitseosakond Burmani villale lammutusluba anda ei soovi

03.09

Portugalis Lissabonis hukkus köisraudtee õnnetuses vähemalt 15 inimest

11:15

Mustamäe kõrgeimaks hooneks kerkib 24-korruseline Manhattan

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:41

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

21:58

ETV spordisaade, 4. september

21:14

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

20:43

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

loe: kultuur

18:50

Kuraator: Anna-Stina Treumund oli Eesti esimesi kväärkunstnikke

18:45

Katariina Tamm: "Gardeenia" on nelja naise otsing, kuidas olla parem naine

16:41

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

14:39

Galerii: Arvo Pärdi keskuses esitleti helilooja humoorikate väikevormide kogumikku

loe: eeter

19:00

Otsekaamera: vaata, kuidas kunstküpseb "Ringvaate" roheline tomat

13:32

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

11:12

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

11:03

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

Raadiouudised

18:45

Lissaboni köisraudtee ohvriterohke õnnetuse põhjused selguvad uurimise käigus

18:30

Päevakaja (04.09.2025 18:00:00)

17:45

Tahtekoalitsioon arutas Pariisis Ukraina julgeolekutagatisi

14:35

India ettevõte ostis Paide trükkplaadi tehase

12:30

Automaksu muutmise arutamine jäi riigikogus ära

12:25

Ilm läheb reedel veelgi soojemaks

12:20

Raadiouudised (04.09.2025 12:00:00)

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo