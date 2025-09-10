Reinsalu: olen Pevkurile öelnud, et usaldust saaks taastada uus valitsuse liige

Riigikontrolli tuvastatud jätkuvad segadused kaitseministeeriumi valitsemisalas on kindlasti valdkonna poliitilise juhi ehk kaitseminister Hanno Pevkuri vastutada ning ühiskonna usalduse taastamiseks oleks mõistlikum, kui ametisse asuks uus kaitseminister, ütles "Esimeses stuudios" Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lepingutes hulga probleeme, mis ootavad kasvava kaitse-eelarve taustal kiiret lahendamist. Riigikontrolli audit näitas ka, et RKIK-il ja kaitseväel on probleeme sõlmitud lepingute haldamise ja tarnitava kauba kohalejõudmise jälgimisega.

Reinsalu, kes on kaitseministeeriumi valitsemisala probleeme arutanud riigieelarve kontrolli komisjoni esimees, ütles, et riigikontroll on kaitseministeeriumile sarnaseid etteheiteid teinud juba mitu aastat järjest.

"Need sisulised etteheited on pidevalt korduvad, aga neile riigikontrolli hinnangul pole piisavalt reageeritud," nentis ta.

Reinsalu sõnul peaks usalduse taastamine algama sellest, et tehtud vigu tunnistatakse, kuid seni olnud näha ainult ebamugavate küsimuste eest laua alla hiilimist.

"Sisulisi vastuseid antud ei ole. Palusin täna koostada kaitseministeeriumil selge ülevaade konkreetsete etteheidete kohta, milline on neile ministeeriumi hinnang ja senine tegevus. Me näeme, et juhtimisprobleem on valdkonnas kaalukam. Me oleme näinud mingite otsuste puhul nende venivat täitmist või ka õigel hetkel otsuste langetamise nõrkust," lausus Reinsalu.

"Minu jaoks on tõsine küsimus see, et Venemaa-Ukraina sõja ajal on enamik nii tsiviilsest kui ka sõjalisest juhtkonnast kaitseministeeriumis ja selle valitsemisalas lahkunud ennetähtaegselt. See ei ole normaalne," lisas ta.

Küsimusele, kas ta usaldab kaitseväe juhatajat Andrus Merilot, kui too ütleb, et tegu on raamatupidamusliku probleemiga, vastas Reinsalu, et muidugi usaldab.

"Ma usaldan ka sõltumatut audiitorit, kes peab ühiskonnale andma usalduse, garantii, Ja praegu on riigikontrolli sõnum olnud, et on segadused asjaajamises. See on kogu rahva ühine pingutus praegu, riigiaitsesse panustamine majanduslikult väga keerulistes oludes. Siin ei saa olla õhutühja ruumi, et meile jääb segaseks, kas seda raha kasutatakse õieti või mitte. Ja praegu on rida probleeme õhus – need ei ole tehnilised küsimused," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul öeldi talle riigikontrollist, et kui nad tegi pistelise kontrolli 11 riigikaitselise objekti tuvastamiseks, et kas need asuvad seal, kus kirjeldatud, siis kaheksa neist leiti, kolme aga mitte.

"Eeldus pole see, et keegi on midagi ära varastanud /.../ need etteheited on sellises sisulises kaalus, et süsteemne järelevalve lonkab. Ja me peame tegema ühiskonnas – ja vastutus on siin (kaitse)ministril – ühise pingutuse, et usaldus veenvalt taastada. See on vähim, mis on juhtide ülesanne rahva ees," ütles Reinsalu.

Küsimusele, kas Pevkurit peaks umbusaldama, vastas Reinsalu, et see ei ole peamine asi.

"Ma ei varja, et mul on olnud talle väga tõsiseid etteheiteid. Et ta ei ole kaitseväe juhataja nõuande eest piisavalt seisnud teatud hetkedel. Ei ole, kui otsused langetatud, piisava kiirusega neid realiseerinud. Ja seda raamistab riigikontrolli raport. Ma olen seda ka otse Hanno Pevkurile öelnud /.../ et usalduse taastamiseks oleks veenvam tee, kui seda teeks uus valitsuse liige," lausus Reinsalu.

Reinsalus lisas, et loomulikult pole see tema kui opositsiooni liikme öelda ega otsustada, vaid valitsuse siseküsimus, aga kuivõrd Reformierakonna juhil ja peaministril Kristen Michalil on vaja erakonna siseopositsiooni juhtivat liiget ametis hoida, siis seda tõenäoliselt ei juhtu.

"Aga võimupartei sisemängud ei saa olla prioriteedid võrreldes riigi strateegiliste huvidega," ütles Reinsalu.