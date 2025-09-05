Politico: Euroopa Komisjoni ootab ees ümberstruktureerimine

Veebiväljaande Politico käsutuses olevate dokumentide kohaselt tahab Euroopa Komisjoni president muuta EL-i täitevvõimu tõhusamaks ning kuluefektiivsemaks. Seetõttu ootavad komisjoni ees ümberkorraldused ning vastavad plaanid esitatakse hiljemalt järgmise aasta alguseks.

Politico teatel sai eelarvevolinik Piotr Serafin ülesandeks üle vaadata komisjoni korraldus ja tegevus, koos välise võrdlusanalüüsiga. Selle eesmärgiks on luua kaasaegne ja tõhus täitevvõimu tegevus, mis suudaks ellu viia poliitilisi prioriteete.

Komisjon plaanib 2026. aasta lõpuks kõrvaldada tarbetud takistused ja julgustada suuremat koostööd. Enne seda viiakse läbi põhjalik hindamine. Sel sügisel kutsutakse protsessi läbiviimise nõustamiseks kokku kõrgetasemeline töörühm. Ametlik läbivaatamine algab 2025. aasta lõpus või 2026. aasta alguses.

Komisjoni pressiesindaja kinnitas Politicole, et kõrgetasemeline välisrühm koosneb seitsmest kuni üheksast nõustajast. Nad annaksid siis läbivaatamise seisukohalt nõu olulistes valdkondades, nagu digitaliseerimine, organisatsioonikultuur ja avaliku teenistuse reform. Kaasatakse ka kõrgelt kvalifitseeritud eksperte teistest organisatsioonidest.

Politico kirjutab, et komisjonis on umbes 32 000 töötajat, kes katavad bürokraatia kõiki tahke. Komisjoni president Ursula von der Leyen astus ametisse 2019. aastal ning ta on proovinud muuta otsuste tegemise protsessi sujuvamaks. Ta on suurendanud Berlaymonti peakorteri rolli, et EL saaks kiiremini reageerida erinevatele kriisidele.