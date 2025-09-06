Iisraeli armee soovitas Gaza elanikel linnast lahkuda

Relvajõudude pressiesindaja Avichay Adraee ütles sotsiaalmeediasse postitatud sõnumis: "Kasutage võimalust suunduda varakult (Al-Mawasi) humanitaartsooni ja ühineda tuhandete inimestega, kes on juba sinna läinud."

Adraee ei täpsustanud, millal pealetung algab, kuid üks teine pressiesindaja on varem öelnud, et üllatusmomendi säilitamiseks Iisrael sellest ette ei teata.

ÜRO hinnangul on Gaza linnas ja selle ümbruses umbes miljon inimest ning organisatsioon hoiatab saabuva katastroofi eest, kui Iisraeli sõjavägi linna hõivamise plaani teoks teeb.

Iisraeli survestatakse nii kodu- kui välismaal üha tugevamalt pealetungist loobuma ja Gaza sõda lõpetama.

Palestiina äärmusrühmitus Hamas nõustus augustis relvarahuettepanekuga, mis nägi ette ajutise vaherahu ja Gazas hoitavate pantvangide järkjärgulise vabastamise.

Iisrael nõuab aga, et Hamas vabastaks kõik pantvangid korraga, paneks relvad maha ja loobuks kontrollist Gaza üle.

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeval avalduses, et Gaza lõunaosa humanitaartsoonis on olemas vajalik taristu nagu välihaiglad, veetorustikud ja veemagestamistehased ning tagatud on ka varustamine toidu, telkide, ravimite ja meditsiiniseadmetega.

Lisati, et humanitaartöö tsoonis "jätkub paralleelselt maismaaoperatsiooni laiendamisega koostöös ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonidega".

Iisrael kuulutas Al-Mawasi turvatsooniks juba 2023. aasta 7. oktoobri Hamasi rünnakust puhkenud sõja alguses.

Sestsaadik on sõjavägi teinud aga piirkonnale arvukalt pommirünnakuid, väites, et sihikul on end tsiviilelanike hulgas varjavad Hamasi võitlejad.

Kümned AFP poolt viimastel nädalatel Gaza linnas küsitletud palestiinlased on öelnud, et territooriumil ei ole ühtegi ohutut kohta.