X!

Iisraeli armee soovitas Gaza elanikel linnast lahkuda

Välismaa
Olukord Gaza linnas reedel
Olukord Gaza linnas reedel Autor/allikas: SCANPIX/Omar Ashtawy/apaimages/SIPA
Välismaa

Iisraeli armee soovitas laupäeval Gaza linna elanikel suunduda nn humanitaartsooni territooriumi lõunarannikul, kuna valmistutakse linna vallutama.

Relvajõudude pressiesindaja Avichay Adraee ütles sotsiaalmeediasse postitatud sõnumis: "Kasutage võimalust suunduda varakult (Al-Mawasi) humanitaartsooni ja ühineda tuhandete inimestega, kes on juba sinna läinud."

Adraee ei täpsustanud, millal pealetung algab, kuid üks teine pressiesindaja on varem öelnud, et üllatusmomendi säilitamiseks Iisrael sellest ette ei teata.

ÜRO hinnangul on Gaza linnas ja selle ümbruses umbes miljon inimest ning organisatsioon hoiatab saabuva katastroofi eest, kui Iisraeli sõjavägi linna hõivamise plaani teoks teeb.

Iisraeli survestatakse nii kodu- kui välismaal üha tugevamalt pealetungist loobuma ja Gaza sõda lõpetama.

Palestiina äärmusrühmitus Hamas nõustus augustis relvarahuettepanekuga, mis nägi ette ajutise vaherahu ja Gazas hoitavate pantvangide järkjärgulise vabastamise.

Iisrael nõuab aga, et Hamas vabastaks kõik pantvangid korraga, paneks relvad maha ja loobuks kontrollist Gaza üle.

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeval avalduses, et Gaza lõunaosa humanitaartsoonis on olemas vajalik taristu nagu välihaiglad, veetorustikud ja veemagestamistehased ning tagatud on ka varustamine toidu, telkide, ravimite ja meditsiiniseadmetega.

Lisati, et humanitaartöö tsoonis "jätkub paralleelselt maismaaoperatsiooni laiendamisega koostöös ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonidega".

Iisrael kuulutas Al-Mawasi turvatsooniks juba 2023. aasta 7. oktoobri Hamasi rünnakust puhkenud sõja alguses.

Sestsaadik on sõjavägi teinud aga piirkonnale arvukalt pommirünnakuid, väites, et sihikul on end tsiviilelanike hulgas varjavad Hamasi võitlejad.

Kümned AFP poolt viimastel nädalatel Gaza linnas küsitletud palestiinlased on öelnud, et territooriumil ei ole ühtegi ohutut kohta.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AFP – Baltic News Service

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:01

Pildid: A-Galerii akendel avati kolm uut näitust

11:52

Kansas City Chiefs pidi Brasiilias kaotusega leppima

11:26

Maroko jalgpallikoondis sai MM-pileti, Egiptus on edasipääsu lävel

11:05

Iisraeli armee soovitas Gaza elanikel linnast lahkuda

10:54

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Varssavi MK-etapil otse veerandfinaali

10:47

"Popikroonikad" on tagasi Raadio 2 eetris

10:33

Jaan Elken: Enn Põldroos oli visionäär

10:31

Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

09:54

Prantsusmaa alustas MM-valiksarja võidukalt

09:52

Anne Türnpu: Tormis ehitas ühele lihtsale rahvalaulule terve maailma ümber

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.09

USA toob HIMARS-ite asemele Eestisse tankid

05.09

Sõja 1290. päev. Ukraina ründas droonidega Venemaa naftarajatisi Uuendatud

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat Uuendatud

05.09

Raul Rebane: ja me vingume...

05.09

Uued ID-kaardid ei pruugi kauplustes kliendikaartidena toimida

05.09

Lauri: Ivi Eenmaa jäi oma seisukohtadega pigem üksi

04.09

FT: USA kärbib Venemaaga piirnevate Euroopa riikide julgeolekutoetusi

05.09

Bensiinihinnad rühivad Venemaal uutesse kõrgustesse

05.09

Suri kunstnik Enn Põldroos

05.09

Trump: näib, et India ja Venemaa on Hiinale kaotatud

ilmateade

loe: sport

11:52

Kansas City Chiefs pidi Brasiilias kaotusega leppima

11:26

Maroko jalgpallikoondis sai MM-pileti, Egiptus on edasipääsu lävel

10:54

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Varssavi MK-etapil otse veerandfinaali

10:31

Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

loe: kultuur

12:01

Pildid: A-Galerii akendel avati kolm uut näitust

10:33

Jaan Elken: Enn Põldroos oli visionäär

09:01

Galerii: kahe näitusega avati kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu

05.09

Sildna: Station Narva toob kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused

loe: eeter

10:47

"Popikroonikad" on tagasi Raadio 2 eetris

09:52

Anne Türnpu: Tormis ehitas ühele lihtsale rahvalaulule terve maailma ümber

05.09

Telesügis rõõmustab uute sarjadega

05.09

Mootorispordi muuseumi juht: on olnud õnnelikke hetki ja keerulisi aegu

Raadiouudised

05.09

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

05.09

Hukatud sead jõuavad ka Atria käitlemistehasesse

05.09

Päevakaja (05.09.2025 18:00:00)

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 15:00:00)

05.09

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

05.09

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistlusel jäid sõelale kolm osalejat

05.09

Narva tööstusparki rajatav tehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

05.09

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 12:00:00)

05.09

Ida-Virumaal püsib suur huvi õeks õppimise vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo