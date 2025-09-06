Eesti 200 esinumber Tallinnas Kesklinnas on Terras, Lasnamäel Jašin

Eesti 200 avalikustas laupäeval kohalike valimiste kandidaadid Tallinna linnaosades, kokku on erakonna Tallinnas nimekirjas sadakond kandidaati. Niinimetatud ankruteks on Eesti 200 mitmesse linnaossa pannud ministrid.

Kesklinnas juhib Eesti 200 nimekirja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kellele järgnevad abilinnapea Margot Roose ja vandeadvokaat Karolina Ebba Anna Ullman. Ankrukandidaat on justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta.

Kristiines on esikolmikus linnaosavanem Renata Lukk, finantsspetsialist Krõõt Kilvet ja Kullo huvikeskuse juht Mihkel Tikerpalu. Ankruna kandideerib riigikogu liige Kadri Tali.

Mustamäel juhib nimekirja riigikogu liige Irja Lutsar, tema järel ettevõtja Kaspar Kasepõld ja kogemusnõustaja Kerti Kollom Seidelberg.

Nõmmel kandideerivad esikolmikus riigikogu liige Juku-Kalle Raid, Eesti 200 fraktsiooni esimees Tallinna volikogus ja ettevõtja Ivo Kappet ning sisearhitekt Mari Ots. Ankruna on nimekirjas välisminister Margus Tsahkna.

Põhja-Tallinnas juhib nimekirja linnaosavanem Külli Tammur, talle järgneb koolijuht Indrek Lillemägi ja giid Alla Kamenik. Ankruna kandideerib riigikogu liige ja laulja Stig Rästa.

Pirital on esikolmikus Tallinna volikogu liige ja linnamajanduskomisjoni esimees Erik Vest, psühhoterapeut ja ettevõtja Kristiina Püttsepp ning teedeinsener Lilian Erm. Ankrukandidaat on Eesti 200 fraktsiooni esimees Riigikogus Toomas Uibo.

Lasnamäel juhib nimekirja Eesti 200 Tallinna juhatuse esimees ja abilinnapea Aleksei Jašin, kellele järgnevad täiskasvanute koolitaja Svetlana Skrebneva ja finantsspetsialist Ron Luvištšuk. Ankruna kandideerib erakonna meediajuht Artur Aukon.

"Nimekirjas on esindatud nii üleriigiliselt tuntud poliitikud, kohaliku tasandi tegijad kui ka oma valdkonna professionaalidest uustulijad. Eesti 200 Tallinna meeskond pani suurt rõhku pealinna kohalike poliitikute toomisele esiplaanile, sest just nemad töötavad igapäevaselt Tallinna elanike hüvanguks," ütles Eesti 200 Tallinna linnapeakandidaat Aleksei Jašin.