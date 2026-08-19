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Fotod: Ülle Madise kohtus Eesti 200 liikmetega

Eesti
Ülle Madise kohtus Eesti 200-ga.
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Eesti

Eesti 200 kohtus presidendiks kandideeriva Ülle Madisega kolmapäeval riigikogu fraktsiooni ruumides.

"Pärast Eesti 200 juhatuses ja fraktsioonis peetud arutelusid teatasime juuli alguses, et peame Ülle Madiset väga heaks kandidaadiks presidendi ametisse ja meie saadikud on valmis riigikogu hääletusel teda toetama. Mul on hea meel, et praeguseks on Madise kandideerimiseks oma nõusoleku andnud, tema esitamiseks vajalikud allkirjad on koos ning ta saab kohtuda riigikogu liikmete ja fraktsioonidega," ütles Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

"Ülle Madise on tasakaalukas, argumenteeritud ja selge sõnumiga ning seisnud senises töös silmapaistvalt meie inimeste õiguste ja vabaduste eest. Samuti kaitsnud põhiseaduslikke väärtusi, millele meie riik rajatud on. Tema kandidaadina ülesseadmiseks on andnud oma allkirja ka kõik Eesti 200 fraktsiooni liikmed. Räägime kohtumisel tema plaanidest ning presidendi rollist juba lähemalt," lisas Uibo.

Toimetaja: Marko Tooming

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