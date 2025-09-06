X!

Pühapäeval kerkib õhutemperatuur 27 kraadini

Foto: Ken Mürk/ERR
Pühapäeval püsib Eesti Venemaal oleva kõrgrõhkkonna ja üle Läänemere lõunast põhja kulgeva madalrõhuvööndi piiril. Tuul on võrdlemisi rahulik ning mõnel pool esineb udu. Hoovihmapilvi areneb suurema tõenäosusega Lääne-Eestis ja niiskes soojas õhus püsib kõrge ka äikeseoht.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mõnel pool sajab hoovihma, on udu ning Lääne-Eestis on äikeseoht. Puhub idakaare tuul kiirusega 2 kuni 8, rannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 12 kuni 18 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Mõnel pool sajab hoovihma ja püsib udu ning Lääne-Eestis võib ka äikest olla. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Ka päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ning on äikeseoht. Ennelõunal püsib mõnel pool udu, pärastlõunal kohati vaid läänerannikul. Tuul puhub idakaarest, saartel muutliku suunaga kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Termomeetri näit tõuseb 20 ja 27 kraadi vahele, kuid saarte rannikul võib paiguti vaid 18 kraadi juurde jääda.

Esmaspäev tuleb Põhja- ja Ida-Eestis selgem, Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega. Kergeid hoovihmasid on oodata aga vaid Lääne-Eestis. Sooja on esmaspäeval keskmiselt 23, järgnevail päevil 22 kraadi.

Teisipäeval ja kolmapäeval on pilvisus vahelduv, neljapäeval juba vähene, kohati isegi selge. Ilm on valdavalt sajuta, vaid kolmapäeva õhtul on saartel paiguti hoovihma oodata.

Toimetaja: Marko Tooming

Pühapäeval kerkib õhutemperatuur 27 kraadini

