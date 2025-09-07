X!

Tartu katsetab rattaringluses uusi rattaid

Rattaringluse rattad Tartu südalinnas
Rattaringluse rattad Tartu südalinnas Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu linn katsetab rattaringluse süsteemis uusi rattaid. Kui eelmisel aastal osteti testimiseks elektrilisi jalgrattaid Eesti tootjalt, siis sel nädalal hakati rattaringluse süsteemis katsetama ka punaseid Portugalis toodetud elektrijalgrattaid.

Praegu on enamik Tartu rattaringluse ratastest Kanada ettevõtte Bewegeni toodang, nende rataste eluiga hakkab vaikselt otsa saama. Kanada ettevõte on praeguseks aga pankrotti läinud ja seega pole võimalik tulevikus nende ratastega rattaringluse süsteemis jätkata, sõnab Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

"Seetõttu oleme otsinud pakkujaid, kes suudavad meie olemasolevasse süsteemi rattaid tarnida. Eelmisel aastal saime kokkuleppele ühe Eesti värske ettevõttega, tegid meile testirattad, need on nüüd meil aasta otsa testimisel olnud ja nüüd on meil teine Euroopa tegija, kes samuti suudab tarnida meie süsteemi sobivaid rattaid," rääkis Meeksa.

Portugalis, Wegoshare Lda toodetud punased rattad sobituvad süsteemi, sest saavad kasutada näiteks lukustamiseks ja laadimiseks olemasolevat rattaringluse taristut. Võrreldes Bewegeni ratastega on Portugali tootja rattad kaalult kergemad, korv asub ratastel taga, mitte ees ning sõiduasend on sportlikum, räägib Meeksa.

"Vahepeatuste valguses erinevus on see, et enam ei ole trosslukku, vaid uuel rattal on taga rattal U-lukk," ütles Meeksa.

Testimiseks on Portugali tootjalt ostetud praegu 14 uut ratast, ühe ratta hind on 2800 eurot. Eesti tootjalt, OÜ Better Than Driving osteti eelmisel aastal testimiseks 10 ratast, ühe ratta hind 2000 eurot.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on praegu testimiseks soetatud rataste tükihind pea kaks korda odavam kui rattaringluses algusest peale oma tööd teinud Bewegeni ratastel.

"Kõik need rattad on erinevad, igal ühel on omad plussid ja miinused. Kindlasti kasutajate tagasiside on väga oodatud, et kes mida nendest uutest mudelitest arvab. Oluline on see, et me leiaksime sobivad mudelid ja siis juba saab hangete korras neid soetada," lausus Tamm.

Rattaringluse rattaparki uuendatakse järk-järgult järgmiste aastate jooksul, lisab Tamm.

"Meil on tegelikult iga-aastaselt olnud investeeringute eelarves rattaringluse rataste uuendamiseks eelarve, see iga-aastane kulu on suurusjärgus 200 000 eurot investeeringuteks. Sõltuvalt aastast võib see siia sinna muutuda, aga umbes samas suurusjärgus on kavandatud ka tulevasteks aastateks," ütles Tamm.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

