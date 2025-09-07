Bessent: USA on valmis koos EL-iga Venemaa-vastast survet suurendama

USA rahandusminister Scott Bessent ütles pühapäeval, et Washington on valmis Venemaale survet suurendama, kuid Moskva läbirääkimistele sundimiseks peab tegutsema ka Euroopa.

USA rahandusministri Scott Bessenti kommentaarid järgnesid Venemaa öisele rünnakule Ukrainale, mis oli suurim drooni- ja raketilaine alates täiemahulise sissetungi algusest.

Moskva korraldas rünnaku hoolimata USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi püüdlustest sõjategevusele lõpp teha.

Bessenti sõnul pidasid Trump ja asepresident JD Vance reedel väga tulemusliku telefonikõne Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ning Bessent oli ka ise Euroopa Liidu juhiga rääkinud.

"Me arutame, mida saavad EL ja USA ühiselt ära teha ja me oleme valmis Venemaale survet suurendama," ütles Bessent NBC saates "Meet the Press".

"Kuid meil on vaja, et meie Euroopa partnerid meiega kaasa tuleksid," täpsustas Bessent.

Trump on ähvardanud karistada Venemaa naftat ostvaid riike, et lõigata ära Vene režiimi juhi Vladimir Putini sõjamasina peamine rahastusallikas, kuid on seni rakendanud niinimetatud teiseseid sanktsioone vaid India vastu.

"Kui USA ja EL kehtestaksid Venemaa naftat ostvatele riikidele täiendavaid sanktsioone ja teiseseid tolle, langeks Venemaa majandus täielikult kokku. See tooks president Putini läbirääkimistelaua taha," ütles Bessent.