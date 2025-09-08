X!

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

Eesti
Sunlines kiirkatamaraan
Sunlines kiirkatamaraan "Vegtind". Autor/allikas: Alice Rahuoja/ERR
Eesti

Pühapäeva õhtupoolikul Tallinnas Kalarannas vastu kaid sõitnud Vegtindi kapten oli joobes, ütles katamaraani omaniku Spinnaker OÜ juhataja Kaspar Eisel.

Pühapäeva õhtul põrkas Tallinna ja Aegna saare vahel reisijaid vedav kiirkatamaraan Vegtind Patarei sadamas kokku kaiga. Ükski reisija viga ei saanud.

Eisel ütles, et vahetult pärast juhtunut arvati, et tegu on tehnilise rikkega, sest tavapärane sildumisprotseduur ei õnnestunud: kapten pani tagurpidikäigu sisse, aga selle asemel sõitis laev edasi.

"Praeguseks teame, et kapten eksis ja oli sisse lülitanud vale seadistuse – rakendatud oli funktsioon, mis hoiab laeva sõukruve ainult edaspidist sõitu võimaldavas asendis. Seetõttu ei saanud tagurpidikäiguga laeva pidurdada ja plaanitud sildumise asemel toimus kahjuks kokkupõrge kaiga," lausus ta.

Eiseli sõnul selgus pärast õnnetust, et kapten oli õnnetuse toimumise ajal joobes.

"Sellist käitumist ei saa lubada ega millegagi õigustada. Ohutu meresõit on alati prioriteet ja meie ettevõttes kehtib meeskonna alkoholi tarvitamise suhtes nulltolerants. Kapten on tunnistanud oma süüd õnnetuse põhjustamises ja lõpetasime kapteniga töösuhte," ütles Eisel.

"Meil on väga kahju, et see õnnetus juhtus ja vabandame veelkord Aegna laevareisil osalenud inimeste ja lepingupartneri Tallinna transpordiameti ees," lisas ta.

Vegtindi laev on toimetatud sadamasse. Laeva on vaja remontida ja see läbib enne merele naasmist põhjaliku transpordiameti kontrolli, ütles Eisel.

"Asendame Vegtindi laeva alates reedest meie teise laevaga, 300-kohalise reisilaevaga Strande. Liin saab jätkata plaanipäraselt, kuid sõit kestab tavapärase 30 minuti asemel tunni," ütles Eisel.

Kokkupõrke ajal viibis Vegtindi pardal kolm meeskonnaliiget ja 97 reisijat. Ohutusjuurdluse keskus on alustanud õnnetuse põhjuste uurimist.

Toimetaja: Marko Tooming

