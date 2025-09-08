X!

Varro Vooglaid kaebas politsei peale andmekaitse inspektsiooni

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Politsei on saanud poolsada päringut, kus inimesed soovivad teada, millises ulatuses on nende autosid salvestanud numbrituvastuskaamerad. Politsei töötles saadetud pilte nii, et autos olijate näod on kaetud. Seega ei saa kontrollida, kas vastab tõele väide, et inimesed ei ole kaamerates tuvastatavad.

Riigikogu EKRE fraktsiooni saadik Varro Vooglaid küsis politseilt välja pildid, mis on tehtud tema autost politsei numbrituvastuskaamerate süsteemiga ja salvestatud andmebaasi POLIS. Esmalt sai ta politseilt üksnes kaks pilti. Järgmise pöördumisega saadeti ülejäänud 95, aga need kõik töödelduna.

Numbrituvastuskaamera tehtud pilt Varro Vooglaiu autost, kus juhi nägu on kinni kaetud. Autor/allikas: PPA

"Ma kirjutasin politseile juba kolmandat korda, et kuulge, ma ju palusin teilt, andke mulle kõik pildid välja töötlemata kujul. Kaamerate asukohad peavad niikuinii olema avalikud, seetõttu ei ole põhjust varjata, mis auto ümber on, mille järgi võiks ära tunda, kus need kaamerad on. Teiseks ei ole mingit põhjust panna peale kastikesi minule kui autojuhile, sellepärast et minu isikuandmeid ei ole ju põhjust kaitsta minu eest," rääkis Vooglaid.

Tema eeldus on, et politsei väide, nagu inimene ei oleks numbrituvastuskaameras äratuntav, ei vasta tõele. Seda aga ei saa kontrollida, kui autos istujad on varjatud. Politsei ütleb, et lähtub andmekaitse reeglitest, mis käsivad kaitsta kolmandate inimeste isikuandmeid.

"Ka sõiduki viibimise paik konkreetsel ajahetkel võib olla isikuandmeteks just nimelt seetõttu, et sõiduki omanik ju peab teadma, kellele ta enda sõidukit mingil ajahetkel on andnud kasutada. PPA-l on kohustus nende kolmandate isikute privaatsust kaitsta seeläbi, et varjata kõik teave, mille alusel neid võib otseselt või kaudselt saada sõiduki omanik tuvastada," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmekaitsespetsialist Mari Käärik.

Politsei toob näiteks peretüli, mille tõttu võib auto omanik huvi tunda, kes, millal, kus ja kellega tema autos sõitis. Nägusid kinni katmata jättes rikuks politsei seega nende inimeste privaatsust. Siit võib teha sel juhul loogilise järelduse, et näod ikkagi on politsei kaamerates äratuntavad.

Käärik rõhutas mitmel korral, et politsei eesmärk on eelkõige pilti saada sõidukinumber, aga...

"Tegelikult sõltuvalt kaamera asukohast, selle kõrgusest, ka ilmastikuoludest võivad jääda ka isikud sõidukis sinna peale. Jah, sellisel juhul võib olla isik konkreetse kaamera puhul tuvastatav," lausus Käärik.

Selle Vooglaiu väite kohta, et kaamerad peavad olema avalikud, ütles politsei andmekaitsespetsialist, et kaamerad on tõesti avalikud, aga numbrituvastuskaamerad mitte.

"Avalikult ei ole täpselt märgitud, millise avaliku ruumi kaamera juures on numbrituvastuskaamera funktsionaalsus. Mis tähendab, et sattudes kaamera vaatevälja, võib eeldada, et seal võib olla numbrituvastuskaamera. Aga täpseid asukohtasid politseimeetodite ja taktika kaitseks me ei ole välja andnud," selgitas Käärik ja lisas, et see võib ka ajas muutuda, millised konkreetsed kaamerad numbreid tuvastavad.

Vooglaid esitas augusti lõpus kaebuse andmekaitse inspektsiooni, et see kohustaks politseid talle originaalpilte andma. Isegi kui ta selle õiguse saab, ei pruugi ta pilte siiski näha.

"Konkreetse kaebuse asjaolud on kõik veel väljaselgitamisel ja seisukoht kujundamisel. Küll aga laias laastus, kuna numbrituvastuskaamerate kasutamine peatati mais ja kuna maksimaalselt neid salvestisi võis säilitada kolm kuud, siis tänaseks on kolm kuud möödas ja need peaksid olema kustunud," lausus andmekaitse inspektsiooni jurist Agnes Järvela.

Sama kinnitas ka politsei esindaja.

"Tänase seisuga meil neid numbrituvastuskaamera fotosid enam ei ole, sest säilitustähtaeg on läbi saanud," ütles Käärik.

Sellest hoolimata jääb politsei ootama andmekaitse inspektsiooni otsust, mis võib tulla 30 päeva jooksul ja vajadusel võidakse seda tähtaega ka pikendada.

"Minu meelest on lihtsalt totter, et politseiga peab sellisel viisil riigikogu liige suhtlema. Ma taotlen informatsiooni, mis on vajalik minule riigikogu liikmena, minu töö jaoks, et vaadata, kui ulatuslik see põhiõiguste riive on, et kas tõesti on tuvastatav ainult number või on tuvastatavad isikud. Selle asemel, et teha normaalselt koostööd, väljastada informatsioon, mille väljastamiseks neil on kohustus ja mille taotlemiseks mul on õigus, hakatakse kuude viisi vägikaigast vedama," ütles Vooglaid.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:27

Saks: Ukraina pealesurutud droonisõda on takistanud Venemaal plaane ellu viia

22:17

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

22:13

Teadur: Hiina, Venemaa, Põhja-Korea ja India vahel ei ole liitlassuhet

22:12

"Välisilm": USA jälgib pingsalt Hiina, Venemaa ja India soojenevaid suhteid

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:46

ETV spordisaade, 8. september

21:43

"Välisilm": Euroopa sõdurite Ukrainasse saatmine sõltub endiselt USA abist

21:33

Teadlased loodavad tehissaare abil Põrmujärve elurikkuse taastada

21:26

Riigikaitsekomisjon: puudused kaitsevaldkonnas tuleb viivitamatult lahendada

21:26

Vananaistesuvi jätkub ka järgmistel päevadel

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

19:23

Sõrskõi: Ukraina väed vabastasid augustis 58 ruutkilomeetrit territooriumi Uuendatud

07:11

USA-s tappis kodutu mees sõjapõgenikust ukrainlanna

12:33

Fotod: Kalarannas sõitis laev tehnilise rikke tõttu madalikule Uuendatud

07.09

Sõja 1292. päev: Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga Uuendatud

07.09

Lätis kadunuks jäänud Kanada sõdur leiti surnuna

07.09

Pühapäeva õhtul sai näha kuuvarjutust

20:58

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

06:22

Kai Realo: tegelema peaks sotsiaal- ja tervishoiukuludega, mitte automaksuga

17:20

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

18:05

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

ilmateade

loe: sport

22:17

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

21:46

ETV spordisaade, 8. september

21:21

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

20:47

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

loe: kultuur

18:53

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

18:52

Kuressaare teatri uus lavastus "Ballaad" rändab publikuga saalist saali

17:33

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

16:46

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

loe: eeter

13:55

Evelin Samuel-Randvere: Eurovisiooniga kaasnenud tähelepanu oli minu jaoks liig

12:18

Botaanik: tundmatu seene puhul peab alati seenejalga ja kübaraalust uurima

10:06

Kadunud seenelised täidavad patrullkoerte sügise tööga

09:28

Video: "Terevisioonis" valmistati tervislikke maiustusi

Raadiouudised

20:15

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

20:10

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

18:35

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

16:45

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

16:15

Riigikogu õiguskomisjoni otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu.

15:20

Raadiouudised (08.09.2025 15:00:00)

14:25

Narva-Jõesuus plaanitakse uppunud kalalaeva vrakk merest välja tõsta

12:55

Alutaguse tervisespordikeskuses alustatakse suusarajaäärsete puude raiet

12:50

Lähipäevil jahedamaks ei lähe

12:20

Raadiouudised (08.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo